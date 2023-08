O Pátio Batel Fashion Walk (PBFW) teve seu último dia nesta quarta (23), trazendo a estreia do LABmoda no evento, dando destaque à moda paranaense com o desfile de 20 marcas autorais do estado.

Modelo reconhecida internacionalmente, Carol Ribeiro foi o grande nome das passarelas neste segundo dia de desfiles. Presente em campanhas de grifes do mundo inteiro, Carol atraiu todos os cliques quando entrou na passarela do evento, no átrio do shopping.

Também nesta quarta, a NV convidou a sua RP, Tami Machado, para falar sobre a nova coleção da marca. Outro grande destaque foi a presença de Glória Kalil, que participou de um bate-papo aberto ao público com Paulo Borges, na passarela do PBFW. A conversa teve como tema “A espiral da moda no século 21 – uma visão panorâmica”.

Durante o talk, Gloria Kalil comentou sobre as tendências de moda deste século, trazendo uma visão única. “A moda é: what’s next? Tudo bem quanto a tecnologia e inteligência artificial, mas a moda possui uma questão da vida que é o que nos atualiza, que nos torna parte do novo e isso é algo que permanecerá ”, disse ela, sobre a evolução das tecnologias como a inteligência artificial no mundo da moda.

Por sua vez, Paulo Borges disse que “moda é comportamento. Pensando nessas transformações, de uma maneira geral, esse modelo de semana começou apenas no pós-guerra, a semana de moda de Paris, por exemplo, começou em 1973. A visão de globalização trouxe a percepção de que moda é construção de marca. Muitas das marcas presentes no Pátio Batel, por exemplo, foram responsáveis por levar o desejo de moda para uma discussão global. Isso trouxe uma visão ao público de: ‘eu posso estar ali’”.

“O saldo desta 7ª edição, após um hiato por conta da pandemia, é muito positivo”, avalia Fernando Bonamico, superintendente do Pátio Batel. “Paulo Borges transformou o átrio em uma atmosfera única, que trouxe sinergia entre público e passarela nos dois dias de evento. Com nomes de peso, o PBFW está de volta ao roteiro da moda nacional. Queremos, ano após ano, trazer essa sensação única para o nosso público”.

Durante dois dias, o PBFW reuniu grandes nomes da moda brasileira, com um time de 100 modelos desfilando looks de marcas nacionais e internacionais. Depois de um hiato de 3 anos, a volta do evento marca também os 10 anos do Pátio Batel, que celebrou a ocasião com uma festa exclusiva de pós-desfile. Foram mais de 100 eventos nas lojas do empreendimento, desde consultorias e ativações, até talks e palestras, para que o público pudesse respirar moda em todo o shopping. Com transmissão ao vivo pelo Youtube e cobertura completa no Instagram, o Pátio Batel consolidou sua relevância fashion em todo o Sul.

Glória Kalil e Paulo Bonamico. Foto: Divulgação

