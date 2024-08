Pássaros são resgatados de criadouro clandestino em Curitiba

Técnicos do Instituto Água e Terra (IAT) apreenderam nesta quinta-feira (29) sete pássaros que estavam sendo mantidos em um criadouro irregular no bairro Campo do Santana, no sul de Curitiba. A equipe do órgão estava vistoriando o local como parte da solicitação de cadastro do proprietário no Sistema Gestão de Criadores de Passeriformes Silvestres (SISPASS), etapa necessária para se tornar um criador amador de aves silvestres no Estado. No entanto, foi constatado que o responsável pelo espaço já estava criando aves mesmo sem possuir as permissões apropriadas.

“A maior parte das aves estava sem anilha, ou seja, foram capturadas diretamente da natureza. Assim, mesmo que ele tivesse as autorizações devidas, o proprietário não poderia manter os animais”, explica a bióloga do IAT, Marina Rampim, que participou da apreensão.

Ao constatar a irregularidade, foi emitido um termo de apreensão e uma notificação ao responsável para comparecimento ao IAT, onde será definido um valor de multa.

Entre os pássaros resgatados, estavam dois azulões (Cyanocompsa brissonii), dois trinca-ferro (Saltator similis), dois coleirinhos (Sporophila caerulescens) e um pintassilgo (Carduelis carduelis). As aves foram encaminhadas para o setor de fauna do IAT em Curitiba, onde passarão por uma triagem para confirmar se podem retornar à natureza.

Como denunciar?

Ao avistar animais machucados ou vítimas de maus-tratos, tráfico ilegal ou cativeiro irregular, o cidadão deve entrar em contato com a Ouvidoria do Instituto Água e Terra, ou da Polícia Militar do Paraná.

Se preferir, a pessoa pode ligar para o Disque Denúncia 181 e informar de forma objetiva e precisa a localização e o que aconteceu com o animal. Quanto mais detalhes sobre a ocorrência, melhor será a apuração dos fatos e mais rapidamente as equipes conseguem fazer o atendimento.

