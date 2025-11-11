Passagens aéreas para voo entre Curitiba e Lisboa estão à venda; veja valores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As passagens aéreas para a nova rota entre Curitiba e Lisboa, que conectará as duas cidades a partir de 2 de julho de 2026, começaram a ser comercializadas nesta terça-feira (11/11) no site da companhia e agências de turismo. Para marcar o início das vendas, a TAP Air Portugal lançou tarifas promocionais para trechos de ida e volta a destinos europeus a partir de US$ 498, o equivalente a cerca de R$ 2.630, além das taxas.

Os voos acontecerão três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados. O trajeto rumo ao Velho Mundo terá saída do Aeroporto Internacional Afonso Pena, com uma parada técnica no Rio de Janeiro (Galeão), para então seguir viagem até o Aeroporto Humberto Delgado, na capital portuguesa. Já o percurso entre Lisboa e Curitiba será direto, sem escalas.

Para essa rota internacional, a companhia portuguesa selecionou aeronaves Airbus A330-200, com capacidade para acomodar 269 passageiros. Essa nova conexão pode ampliar o fluxo de turistas europeus para o Paraná, além de facilitar o deslocamento de turistas e empresários paranaenses para o velho continente.

Com a inclusão de Curitiba no portfólio de destinos, a TAP Air Portugal passa a conectar 14 cidades brasileiras a Lisboa. A empresa já opera rotas para São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Florianópolis e Manaus. Além disso, mantém voos entre Porto e as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, consolidando-se como a companhia aérea europeia com maior presença em território brasileiro.

Voos internacionais saindo de Curitiba e Foz do Iguaçu

O Paraná agora contabiliza oito voos internacionais, sendo três iniciados no ano passado. Além da nova conexão com Lisboa, o Aeroporto Afonso Pena já conta com duas rotas para Santiago (Chile) e uma para Buenos Aires (Argentina), Lima (Peru), Assunção (Paraguai) e Montevidéu (Uruguai). Foz do Iguaçu também oferece uma conexão com Santiago.