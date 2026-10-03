Pinhais terá novo parque com estrutura para conter alagamentos e ampliar áreas de lazer

Os moradores de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, vão ganhar um novo espaço de lazer. Com aproximadamente 72,1 mil metros quadrados, o Parque Linear do Weissópolis será implantado em uma área pública do município e reunirá equipamentos esportivos, áreas verdes e um sistema de drenagem para diminuir o risco de alagamentos.

Uma das novidades será a capacidade de armazenar temporariamente até 15 milhões de litros de água da chuva. A solução aproveita a inclinação natural do terreno e permitirá que parte da água fique retida durante os temporais, em vez de seguir imediatamente para as galerias pluviais. Com isso, o espaço terá características de um parque esponja, conceito que combina infraestrutura urbana e soluções ambientais para reduzir os efeitos das chuvas.

Para melhorar o escoamento, a obra também contempla o fechamento de uma vala a céu aberto, a adequação das galerias existentes e a reorganização dos caminhos percorridos pela água. As intervenções buscam diminuir a pressão sobre a rede de drenagem do bairro, especialmente nos períodos de maior volume de chuva.

Esporte, lazer e mobilidade

Além da função ambiental, o novo parque oferecerá alternativas de lazer para crianças, jovens e idosos. Entre os equipamentos previstos estão um campo de grama sintética do programa Meu Campinho, playground, quadra de areia, pipódromo e academia da terceira idade.

O projeto também reserva espaço para ciclovias, que serão construídas tanto no interior do parque quanto ao longo da via próxima à área. A proposta é facilitar a circulação dos ciclistas e ampliar as possibilidades de conexão com outros pontos de Pinhais, além de favorecer os deslocamentos em direção a Curitiba e Piraquara.

A recuperação da vegetação será outra frente do projeto. A prefeitura pretende ampliar a cobertura verde e recuperar ambientalmente o terreno, atualmente pouco aproveitado. A transformação permitirá que a população utilize a área para caminhadas, atividades físicas e momentos de convivência.

Investimento de R$ 2,6 milhões

A implantação do Parque Linear do Weissópolis contará com aproximadamente R$ 2,6 milhões provenientes dos Fundos Municipais de Meio Ambiente e de Saneamento Básico. O dinheiro será destinado à aquisição dos materiais necessários para a construção.

A Secretaria Municipal de Obras Públicas ficará responsável pela execução dos serviços, com máquinas, equipamentos e trabalhadores da própria Prefeitura de Pinhais.

Com a implantação, o município pretende dar uma nova função ao terreno, conciliando a oferta de espaços públicos de lazer com a preservação ambiental e a melhoria da infraestrutura de drenagem urbana.

O que é um parque esponja?

Trata-se de um conceito que combina infraestrutura urbana e soluções ambientais para reduzir os efeitos das chuvas.