Nova estrutura terá três faixas por sentido e integra o projeto do Novo Inter 2, maior intervenção já realizada em um corredor circular de Curitiba, que prepara o sistema para os ônibus elétricos e amplia a capacidade do transporte coletivo

A construção do Viaduto Curitiba-Pinhais entrou em uma nova etapa e começa a revelar a dimensão da estrutura que será incorporada ao sistema viário da região. Depois da conclusão do posicionamento das 50 vigas principais, a obra avançou para a concretagem da base que dará sustentação à futura pista.

O viaduto vai conectar a Avenida Victor Ferreira do Amaral, em Curitiba, à Rodovia João Leopoldo Jacomel, em Pinhais. A localização é estratégica para os deslocamentos entre a capital e os municípios do entorno e integra o trajeto do Novo Inter 2.

A proposta é ampliar a capacidade de circulação em um trecho que concentra diferentes fluxos de veículos e, ao mesmo tempo, reorganizar os acessos e movimentos na região. Com isso, a expectativa é proporcionar mais fluidez e segurança aos deslocamentos.

Uma estrutura de grande porte

O viaduto terá 155 metros de comprimento e 25,03 metros de largura, com três faixas de rolamento em cada sentido. Parte da intervenção já está concluída: as duas pontes marginais sobre o Rio Atuba, com 35 metros de extensão cada, estão em operação e ajudam a manter a circulação na região durante a execução da estrutura principal. Cada uma conta com duas faixas de circulação e espaço destinado aos pedestres.

A intervenção inclui ainda uma nova rotatória e melhorias no sistema viário do entorno, com serviços de pavimentação, calçadas, drenagem e iluminação. Assim, os efeitos esperados não ficam restritos à estrutura elevada, mas abrangem também as vias que dão acesso a ela.

Vigas foram instaladas em 11 dias

Uma das etapas de maior complexidade da obra foi concluída em junho, com o posicionamento das 50 vigas principais. Juntas, as peças somam aproximadamente 2.450 toneladas.

A operação levou 11 dias e foi concluída em 26 de junho, quatro dias antes do prazo estabelecido pela Prefeitura de Curitiba, que previa o término do lançamento das vigas até 30 de junho. Juntas, as 50 peças utilizadas na estrutura principal somam aproximadamente 2.450 toneladas.

Obras avançam com a concretagem da pista do Viaduto Curitiba-Pinhais, etapa que antecede a execução das camadas que formarão o pavimento da nova estrutura.

Com o posicionamento das vigas concluído, a obra avançou para as etapas seguintes, que incluem a instalação das pré-lajes e a concretagem da laje do viaduto. Ao todo, estão previstas 2.600 placas pré-moldadas e cerca de 750 metros cúbicos de concreto para a execução da laje.

A execução da concretagem ocorre por etapas e antecede a execução das camadas que vão formar o pavimento do viaduto. Depois da consolidação da estrutura, serão realizados os serviços de pavimentação e acabamento necessários para concluir a pista e preparar a estrutura para receber o tráfego.

Obra integra transformação da mobilidade

O Viaduto Curitiba-Pinhais integra o projeto do Novo Inter 2, uma das maiores linhas de transporte coletivo da cidade. O projeto contempla mais de 38 quilômetros de vias em 28 bairros e busca ampliar a capacidade do transporte coletivo, aumentar a velocidade operacional e preparar o sistema para a chegada dos ônibus elétricos.

Nesse contexto, a nova estrutura tem papel importante na ligação de Curitiba com Pinhais e na articulação dos deslocamentos que chegam à capital ou seguem para outros municípios da Região Metropolitana.

A combinação entre o viaduto, as pontes marginais e as melhorias nas vias do entorno busca criar uma circulação mais organizada e preparar a região para uma demanda crescente por deslocamentos.

Com a estrutura principal já montada e a concretagem em andamento, a obra avança de uma etapa predominantemente estrutural para fases que aproximam o viaduto de sua configuração final.

Quando concluído, o conjunto de obras em que está inserido o Viaduto Curitiba-Pinhais trará benefícios para a mobilidade metropolitana, principalmente aos usuários do transporte coletivo, ao ampliar a capacidade do sistema e melhorar as condições de circulação.

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