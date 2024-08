Parque da Ciência na Grande Curitiba vai ganhar Planetário; veja fotos

O Parque da Ciência Newton Freire Maia, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), ganhará um novo planetário. O escritório Nardo Grothge Arquitetos, de Campinas, será o responsável pelo projeto, que promete ser o planetário mais moderno da América Latina. O contrato foi assinado nesta segunda-feira (26) pelo Governo do Paraná.

Ao ser finalizado, o planetário vai ser capaz de simular o céu e a movimentação de mais de 9 mil corpos celestes em alta definição. Também será possível projetar animações, shows, vídeos e outros conteúdos.

O local atenderá as áreas da ciência, educação, inovação e turismo cultural. O espaço será aberto aos alunos da rede pública e privada, turistas e a comunidade geral.

O escritório foi o vencedor do Concurso Público Nacional de Estudo Preliminar para uma nova estrutura, realizado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), órgão vinculado à Secretaria da Educação, e com o apoio do Gabinete da Primeira-Dama. O investimento previsto na obra será de R$ 40 milhões.

O estudo vencedor propõe uma construção sustentável com madeira engenheirada, o que ajuda a sequestrar o carbono da atmosfera e diminui o impacto da construção no meio ambiente. Também garante um visual elegante, estrutura eficiente e redução de custos e resíduos produzidos durante a obra. Além disso, o estudo prevê a revitalização e o paisagismo da trilha do Rio Canguiri, que fica dentro do Parque da Ciência.

Novo planetário na Região Metropolitana de Curitiba vai ter simulação do céu

Com o tema Órbita, os arquitetos se inspiraram nos movimentos dos corpos celestes para o desenho. “Esse é o ponto fundamental, essa ideia de replicar os movimentos do universo e, ao mesmo tempo, utilizar sistemas construtivos do que se tem de mais moderno, mais sustentável e eficiente na construção civil, como a madeira engenheirada”, explica Faria.

O planetário contará com um grande saguão, com espaço para exposições, transformando-se em um local de convivência, além de sala de reuniões, café, auditório e cúpula de projeção, onde será o planetário em si. “É o coração de todo o projeto. A cúpula será em formato circular, fazendo todas as outras alas serem círculos concêntricos em volta dessa cúpula de projeção”, detalha o arquiteto.

O projeto conta também com simulação do céu, possibilitando a projeção de animações, shows, vídeos e outros conteúdos. Para isso, parte dos equipamentos serão adquiridos da empresa alemã Zeiss. O investimento será feito, a pedido do Governo do Estado, pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).

Projeto de novo planetário está sendo finalizado

O próximo passo é a finalização do projeto, para então ocorrer a licitação e o início das obras. “Já estamos avançando com reuniões prévias com o Fundepar para fazer os ajustes necessários, mas a ideia geral, a cara principal do planetário vai continuar a mesma. É mais um refinamento que está sendo feito para logo podermos produzir os desenhos para execução”, explica o arquiteto.

O Parque da Ciência já conta com um planetário bastante visitado. Entretanto, é de pequeno porte.

Obras do novo planetário

Os arquitetos vencedores do concurso terão quatro meses para entregar o plano final e os projetos complementares. Depois, no começo de 2025, será feita uma licitação internacional para a construção do planetário e para a compra dos equipamentos de última geração. A previsão é de que as obras sejam finalizadas em aproximadamente 12 meses após o certame.

A obra será financiada pelo Fundo Paraná, que é usado para o fomento científico e tecnológico no Estado. O investimento é resultado do aumento do fundo ao longo dos últimos anos, que passou de R$ 129,5 milhões em 2022 para R$ 708,9 milhões em 2024.

Parque da Ciência

Inaugurado em 2005, o Parque da Ciência recebeu o nome do renomado geneticista brasileiro Newton Freire Maia em homenagem à sua contribuição para o avanço da ciência no país. Desde então, tem sido um ponto de referência para estudantes, pesquisadores e entusiastas da ciência.

Com vasta área verde, o parque conta com jardins temáticos, trilhas ecológicas, espaços de lazer, exposições interativas sobre física, química, biologia e astronomia. O Parque da Ciência Newton Freire Maia fica na Estrada da Graciosa, 7400 – Jardim Boa Vista, Pinhais.

