Dia de adoção no Parque Barigui: 50 cães esperam uma nova família

O cheirinho de ração e o som de latidos voltam ao Parque Barigui, em Curitiba, neste sábado (16). O tradicional evento Amigo Bicho chega à 13ª edição trazendo 50 cães que buscam um novo lar. A feira de adoção acontece em frente ao estacionamento do Salão de Atos, das 10h às 16h.

Todos os animais disponíveis já estão castrados e microchipados, prontos para iniciar uma nova história junto a famílias curitibanas. O evento reúne cães resgatados pelo Centro de Referência de Animais em Risco (Crar) e também de protetores independentes da cidade.

Para as crianças, a Família Folhas estará presente com atividades especiais, ensinando sobre a importância da adoção responsável de forma lúdica e educativa.

A edição 2025 conta com o patrocínio da empresa Fórmula Natural, que além de fornecer toda a estrutura para o evento, fará uma doação de 15 toneladas de ração para o Programa Municipal Banco de Ração para Animais de Curitiba.

Sábado tem microchipagem de cães no Parque Barigui

Durante o Amigo Bicho, os tutores também poderão aproveitar o serviço gratuito de microchipagem para seus cães. O procedimento simples garante mais segurança aos pets, facilitando sua localização em casos de fuga ou perda.

Para quem não puder comparecer ao evento deste sábado, o Centro de Referência de Animais em Risco (Crar) mantém uma campanha permanente de adoção de cães e gatos. O local funciona todos os dias, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 15h30, na Rua Lodovico Kaminski, 1.381, CIC. Nos fins de semana e feriados, o atendimento é feito em regime de plantão.

Serviço

13ª edição do Amigo Bicho 2025

Data: sábado (16/8)

Horário: das 10h às 16h

Local: Estacionamento do Salão de Atos do Parque Barigui (Alameda Ecológica Burle Marx, S/N – Santo Inácio)