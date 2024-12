Parque Barigui depois da chuva: cartão-postal de Curitiba é tomado pela lama

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Depois de dias de chuva intensa em Curitiba, o azul do céu voltou a aparecer, assim como a presença de um tímido sol. No entanto, o reflexo da chuvarada também se manifestou. No Parque Barigui, por exemplo, que ficou alagado nos últimos dias, a água secou, deixando várias partes das pistas de caminhada tomadas pela lama.

Veja as fotos:

Conforme informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a precipitação acumulada em Curitiba já ultrapassou a média do mês inteiro. Até quarta-feira (11), a chuva acumulada era de 204,8 milímetros (mm). Para todo o mês de dezembro a média prevista era 128,6 mm.

Dados da Defesa Civil também informaram que o Parque Barigui recebeu muita chuva. Em três dias, entre a última sexta (06) e segunda-feira (09), a estação meteorológica que fica no cartão-postal da cidade marcou o acúmulo 200 mm.

Apesar das pistas estarem tomadas pela lama trazida pela enchente e de um forte mal cheiro estar no local, muitos curitibanos voltaram a caminhar e pedalar no parque nesta quinta-feira (12). Em alguns trechos tem tanto barro que não é possível enxergar a calçada.

Procurada pela reportagem da Tribuna do Paraná, a prefeitura de Curitiba informou que está realizando a limpeza do Parque Barigui. Nesta quinta, os trabalhos estão concentrados na passarela que passa por baixo da Avenida Cândido Hartmann.

“Cada local do parque será limpo assim que as possibilidades permitirem, na medida em que os terrenos forem secando e que seja possível entrar com os equipamentos de limpeza”, disse a prefeitura.