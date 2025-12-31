Paranaguá enfrenta novo desabastecimento de água após chuvas intensas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Cinco regiões de Paranaguá, no Litoral do Paraná, registraram falta de água na noite desta terça-feira (30/12) após o assoreamento da captação de água bruta da Estação de Tratamento de Água (ETA) Alexandra. O problema afetou diretamente os bairros Alexandra, Toral, Tapera, Rio das Pedras e Ribeirão.

De acordo com a concessionária Iguá Saneamento, a equipe técnica foi acionada ainda durante a noite e a previsão inicial era de que os serviços de reparo fossem concluídos por volta das 23h. A normalização do abastecimento deveria ocorrer de forma gradual, em até duas horas após o término dos trabalhos.

Na manhã desta quarta-feira (31/12), a reportagem da Tribuna tentou contato com a empresa para confirmar se o fornecimento havia sido totalmente restabelecido, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

A situação ocorre poucos dias após o prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, relatar nas redes sociais, na véspera de Natal (24/12), que sua residência, no bairro Jardim Araçá, também havia sido afetada pela falta de água. Nos comentários da publicação, moradores relataram que o problema vem se repetindo em diferentes pontos da cidade desde então.

Além da interrupção no abastecimento, a terça-feira foi marcada por alagamentos em diversos bairros, provocados pelo alto volume de chuva. Segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), foram registrados 78 milímetros de precipitação na estação da concessionária EPR Litoral Pioneiro, próxima à BR-277.

Outras duas estações também apontaram volumes de 35,6 mm em Floresta do Palmito e 63,2 mm em Morro Inglês.

A concessionária orienta os moradores a manterem o registro do cavalete fechado durante o período de instabilidade no abastecimento. A empresa reforça ainda que todos os imóveis devem possuir caixa d’água com capacidade mínima para 24 horas de consumo, conforme determina a norma técnica. Imóveis que seguem essa orientação tendem a não sofrer impactos imediatos, desde que o consumo seja consciente.

A Paranaguá Saneamento informou, por meio de nota, que lamenta os transtornos causados e pede a compreensão da população. Em caso de dúvidas ou para registrar ocorrências, os canais de atendimento podem ser acionados pelo número 0800 4000 520; pelo WhatsApp (041) 99244-5030; ou na loja da concessionária, localizada na Rua Vieira dos Santos, 333 – Campo Grande, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

