Lentilha fácil e saborosa para fazer hoje (31/12) e começar o Ano Novo com sorte

Tradicional na ceia de Ano Novo, a lentilha é símbolo de prosperidade e também uma excelente escolha para quem busca uma refeição prática, nutritiva e cheia de sabor neste 31 de dezembro. A boa notícia é que não é preciso passar horas na cozinha: com poucos ingredientes e um preparo simples, dá para servir uma lentilha irresistível ainda hoje, seja como prato principal ou acompanhamento.
A receita abaixo é ideal para a correria do último dia do ano. Fica pronta rapidamente, rende bem e agrada tanto quem prefere um prato mais caseiro quanto quem gosta de um toque especial no tempero.
Receita de lentilha prática e deliciosa para o Ano Novo
Ingredientes (serve 4 a 6 pessoas)
- 2 xícaras de lentilha seca (não precisa deixar de molho)
- 1 litro de água quente
- 1 colher (sopa) de azeite de oliva
- 1 cebola média picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 cenoura pequena cortada em cubos
- 100 g de bacon em cubos ou calabresa fatiada (opcional, mas recomendado)
- 1 folha de louro
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
- Cheiro-verde picado para finalizar
Dica: Se quiser uma versão vegetariana, basta eliminar o bacon ou a calabresa e reforçar o sabor com mais alho, cebola e azeite.
Modo de preparo
- Refogue a base do sabor
Em uma panela média, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o bacon ou a calabresa e deixe dourar levemente, liberando a gordura e o sabor. Em seguida, junte a cebola picada e refogue até ficar transparente. Adicione o alho e mexa por cerca de 30 segundos, apenas até perfumar.
- Entre com os legumes
Acrescente a cenoura em cubos e misture bem. Esse passo garante leve doçura e textura ao prato, equilibrando o sabor da lentilha.
- Cozinhe a lentilha
Coloque a lentilha lavada na panela, adicione a água quente e a folha de louro. Misture, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 20 a 25 minutos, com a panela semi-tampada, até os grãos ficarem macios, mas sem desmanchar.
- Acerte os temperos
Quando a lentilha estiver cozida, tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Se necessário, acrescente um pouco mais de água quente para ajustar a consistência.
- Finalize e sirva
Desligue o fogo, retire a folha de louro e finalize com cheiro-verde picado. Sirva quente, acompanhando arroz branco, carnes ou até como prato principal.
Por que a lentilha é perfeita para o dia 31/12?
Além da tradição ligada à fartura e prosperidade, a lentilha é rica em proteínas, fibras e minerais, ajudando a garantir uma refeição equilibrada antes da virada do ano. É um prato que “sustenta”, agrada diferentes paladares e ainda pode ser preparado com antecedência — o sabor fica ainda melhor depois de algumas horas.
