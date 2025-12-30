Simpatias para o Ano Novo; plantar sementes e colher prosperidade

No último dia de 2025 é hora organizar a “casa”, rever o que foi planejado na virada de ano anterior e projetar quais serão as metas e objetivos para o ano de 2026. Nessa onda vale de tudo, inclusive apelar para as famosas simpatias. Para muitos, crendice popular, para outros uma união de “coisas” que pode ajudar a conseguir alguns objetivos – nem que seja a paz interior.

Segundo a escritora e professora de folclore Luciana do Rocio Mallon, uma boa é apostar nas simpatias que envolvem o plantio de sementes. As simpatias de plantar sementes de árvores, durante o Reveillon ou no primeiro dia do ano, têm origem na Grécia Antiga. Segundo esses antigos, à medida que estas sementes crescem seus sonhos vão se realizando.

+ Veja mais: Já viu? Guaxes se multiplicam e transformam árvores de Curitiba em condomínios aéreos

As simpatias mais famosas são:

1 – Sementes de Uva

Durante o Reveillon existe a magia de comer 12 bolinhas de um cacho de uva, depois pegar as sementes desse mesmo cacho e plantar pensando nos seus sonhos. Pois, as 12 sementes representam realizações no ano novo. Essa simpatia tem origem em rituais para o Deus Dionísio ou Deus Baco, que era o Deus da uva, das festas, dos prazeres e das realizações.

2 – Sementes de Romã

Na passagem do ano, existe a simpatia de comer romã e pegar 12 sementes dela para plantar no primeiro dia do ano. A romã era a fruta preferida de três deusas: Afrodite, Perséfone e Abundia que também era conhecida como Fortuna. Para os gregos a romã tinha o poder de deixar as mulheres mais atraentes, ricas e prósperas. Conforme a Mitologia, quem planta sementes de romã, no primeiro dia do ano é abençoado por Fortuna, portanto, terá prosperidade no ano novo.

3 – Girassol

Também existe a simpatia de plantar sementes de girassol no Reveillon para quem deseja felicidade e sucesso. Essa prática veio dos índios da América do Norte e da América Central, pois para eles, o girassol é uma representação do deus Sol. Portanto, o girassol representa o sucesso. Alguns pajés aconselham a plantar 12 sementes de girassol ao meio-dia do primeiro de janeiro.

4 – Soltar balões brancos com sementes

Esotéricos dizem que é melhor do que soltar fogos de artifício. Assim, ao colocar sementes nos balões mentalize um desejo.