Maquiagem para o Ano-Novo: 7 dicas para brilhar na virada

Quer começar o ano com estilo e brilho? A maquiagem para o Réveillon 2025/2026 traz tendências sofisticadas, combinações ousadas e truques que vão valorizar seu look da virada. O maquiador paulista Guilherme Serpa, do Espaço Hi, em São Paulo, compartilha suas propostas mais elegantes e dicas infalíveis para você arrasar na maquiagem de Ano Novo. Confira!

1. Brilho metálico nos olhos

Tons de prata, ouro-rosé e champanhe seguem em alta para a virada. Para Guilherme Serpa, “a maquiagem metálica traz elegância e aquele efeito de festa sem exagero. Uma cintilância na pálpebra móvel, combinada com o canto interno iluminado, já cria um visual impactante”. Ele recomenda usar produtos de textura cremosa como base para o brilho — como sombras cremosas, primer para sombras ou corretivo — garantindo maior fixação.

Dica do maquiador: aplique primeiro uma sombra neutra como base, depois pressione o pigmento metálico com um pincel de cerdas mais densas e firmes, isso evita fallout e intensifica o efeito.

2. Delineado gráfico colorido

Delineados criativos seguem fortes: em vez do tradicional preto, pense em tons de esmeralda, safira, cobre ou até lilás. “O delineado gráfico permite ousar sem comprometer a sofisticação do look. Ele destaca os olhos e dá aquele ar moderno perfeito para a virada”, afirma Guilherme Serpa.

Dica do maquiador: use uma caneta delineadora colorida com pontinha fina para precisão. Se errar, limpe a linha com um cotonete embebido em demaquilante e refaça.

3. Smokey eyes marrom terroso com brilho dourado

Para quem prefere algo mais neutro, o clássico smokey eyes ganha uma repaginada. Guilherme Serpa sugere misturar sombras marrons escuras com um pouco de brilho dourado no centro da pálpebra. Isso mantém o charme, mas com suavidade e calor.

Truque: use uma sombra marrom opaca para fazer a base escura, esfume bem e, no final, aplique um pigmento dourado com o dedo para um efeito pontual de brilho.

4. Lábios vermelhos clássicos

O vermelho tradicional nunca sai de moda e, na virada do ano, simboliza paixão, poder e autoconfiança. “Um batom vermelho bem aplicado é atemporal e funciona com quase todos os looks. Se a maquiagem dos olhos for mais discreta, ele pode ser a estrela da virada”, comenta Guilherme Serpa.

Dica do maquiador: prefira um batom de fórmula cremosa ou levemente mate. Use um lápis de contorno para definir bem o formato e preencha o centro com batom.

O lip gloss com glitter oferece volume aos lábios sem ressecá-los (Imagem: Sergey Golenko | Shutterstock)

5. Lip gloss com glitter ou partículas holográficas

Se você quer algo mais festivo, mas sem abrir mão do conforto, o lip gloss com glitter é perfeito. “Ele dá aquele ar glam, reflete luz e deixa os lábios com um bom volume sem secar como batons mais densos”, explica Guilherme Serpa.

Dica do maquiador: aplique o gloss apenas no centro dos lábios para criar um efeito mais volumoso, o brilho concentrado faz parecer que os lábios são mais cheios.

6. Iluminador estratégico + contorno suave

O glow continua como protagonista em 2026. Guilherme Serpa recomenda usar iluminador nos pontos estratégicos: topo das maçãs do rosto, arco do cupido e ponta do nariz. Combine com um contorno leve para equilibrar brilho e definição. “Esse contraste entre luz e sombra dá aquele ar de celebração sem exagero”, afirma.

Dica do maquiador: misture um pouco de iluminador líquido à sua base para um efeito de pele luminosa e uniforme que dura a noite toda.

7. Maquiagem monocromática em tons pêssego ou rosé

Uma tendência elegante e discreta é usar uma paleta monocromática, combinando sombras, blush e batom em diferentes tons de pêssego ou rosé. “Isso cria uma harmonia no rosto e passa uma sensação de frescor e leveza, muito adequado para uma festa de Ano-Novo descontraída, mas sofisticada”, explica Guilherme Serpa.

Dica do maquiador: use uma sombra cremosa rosé no olho, borrife um blush pêssego nas maçãs e finalize com um batom suave da mesma família. O resultado é coeso e elegante.

Como preparar a pele para a maquiagem de Ano-Novo

Prepare bem a pele: limpeza, hidratação e primer são seus melhores aliados para garantir durabilidade na maquiagem da virada;

limpeza, hidratação e primer são seus melhores aliados para garantir durabilidade na maquiagem da virada; Fixação: use pó translúcido nas áreas mais propensas ao suor e à oleosidade, especialmente na zona “T”;

use pó translúcido nas áreas mais propensas ao suor e à oleosidade, especialmente na zona “T”; Produtos que salvam : leve em sua bolsa um pequeno pincel de esfumar, um batom ou gloss extra e lenços de papel para retoques, se necessário;

: leve em sua bolsa um pequeno pincel de esfumar, um batom ou gloss extra e lenços de papel para retoques, se necessário; Toque final: ao final da festa, use um demaquilante bifásico e uma espuma de limpeza para remover maquiagem, especialmente pigmentos metálicos. O cuidado pós make é tão importante quanto o pré! Sendo assim, caprichem no skincare.

Por Sarah Monteiro