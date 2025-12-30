8 receitas com lentilha para atrair prosperidade em 2026

A lentilha é presença garantida nas mesas dos brasileiros durante a virada do ano. Esse costume, trazido pelos imigrantes italianos, surgiu da crença de que comer lentilha na ceia de Réveillon atrai prosperidade financeira. A superstição ainda se fortalece pelo formato do grão, que lembra pequenas moedas, tornando-o símbolo de sorte e abundância para o ano que se inicia.
Então, para ter um ano próspero e delicioso, confira 8 receitas com lentilha para atrair prosperidade!
1. Arroz com lentilha e cebola caramelizada
Ingredientes
Arroz
- 1 xícara de chá de lentilha
- 4 1/2 xícaras de chá de água
- 1 colher de sopa de óleo
- 2 colheres de sopa de cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 2 xícaras de chá de arroz
- 2 xícaras de chá de água fervente
- Sal a gosto
Cebola caramelizada
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola descascada e cortada em rodelas
Modo de preparo
Arroz
Em uma panela, coloque a lentilha, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve a lentilha. Em outra panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e o sal e refogue até ficar seco e brilhante. Junte a lentilha e a água fervente, misture e cozinhe, em fogo baixo, por 15 minutos. Desligue o fogo e reserve.
Cebola caramelizada
Em uma frigideira, coloque o açúcar, a manteiga e a cebola e refogue até a cebola ficar macia e caramelizada. Desligue o fogo, transfira a mistura para a panela com o arroz e a lentilha e mexa para incorporar. Sirva em seguida.
2. Salada de lentilha
Ingredientes
- 200 g de lentilha
- 500 ml de água
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/2 pimentão amarelo sem sementes e picado
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 colher de café de açafrão
- Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/4 de xícara de chá de suco de limão
- 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
- 1 folha de louro
Modo de preparo
Em água corrente, lave a lentilha, disponha em um recipiente, cubra com água e deixe de molho de um dia para o outro. Após, escorra a lentilha e reserve. Em uma panela, coloque a água, a folha de louro, o açafrão e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione a lentilha e cozinhe até ficar macia. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe amornar. Depois, com a ajuda de uma peneira, escorra a lentilha e descarte a folha de louro. Em seguida, transfira a lentilha para uma saladeira, junte com os outros ingredientes e mexa para incorporar. Sirva a salada fria.
3. Lentilha à carbonara
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida
- 100 g de bacon cortado em cubos
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1 dente de alho descascado e picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite de oliva para refogar
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e frite o bacon até ficar crocante. Transfira para um recipiente e reserve. Na mesma frigideira, refogue o alho rapidamente e adicione a lentilha cozida. Em um recipiente, bata os ovos com o queijo parmesão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a mistura de ovos à lentilha quente e mexa até formar um molho cremoso. Finalize com o bacon crocante e sirva.
4. Lentilha assada com vegetais
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de lentilha
- 10 tomates-cerejas cortados ao meio
- 2 abobrinhas cortadas em pedaços
- 2 cebolas-roxas descascadas e cortadas em fatias
- 1 berinjela descascada e cortada em pedaços
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em pedaços
- 1 xícara de chá de salsinha picada
- Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 xícaras de chá de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o alho e refogue dourar. Adicione a lentilha e refogue por 2 minutos. Junte a água e, assim que começar a ferver, cozinhe por mais 7 minutos. Desligue o fogo, escorra e espere amornar.
Transfira a lentilha para uma travessa de vidro e junte os tomates-cerejas, as abobrinhas, o pimentão, as cebolas-roxas e a berinjela. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Regue com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno, salpique com salsinha e sirva em seguida.
5. Bolinho de lentilha com aveia
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida
- 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
- 1 cenoura descascada e ralada
- 1 cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1 colher de chá de cominho em pó
- Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em um processador, triture a lentilha até formar uma pasta. Transfira para um recipiente e adicione os flocos de aveia, a cenoura, a cebola, a farinha de trigo, o cominho, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e molde os bolinhos com as mãos. Aqueça o óleo em uma panela funda em fogo médio e frite os bolinhos até dourarem. Retire do fogo, escorra em um recipiente forrado com papel-toalha e sirva em seguida.
6. Creme de cebola com lentilha
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha cozida
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 folha de louro
- 1 l de água
- 250 g de creme de cebola
- 1 pedaço de bacon cortado em cubos
- 4 fatias de pão de forma cortadas em cubos
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o creme de cebola e a água e misture. Adicione a lentilha, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro e mexa para incorporar. Após, disponha a mistura em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Reserve. Em outra assadeira, coloque o bacon e leve ao forno, na mesma temperatura do creme, até ficar crocante. Depois, disponha o bacon e os pães sobre o creme e sirva em seguida.
7. Bolo salgado de lentilha e arroz
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de lentilha laranja seca
- 1/2 xícara de chá de grão-de-bico seco
- 1/2 xícara de chá de arroz cru
- 1 xícara de chá de água
- 1/2 xícara de chá de cenoura descascada e ralada
- 1/2 xícara de chá de abobrinha ralada e espremida
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de açúcar
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- Azeite de oliva para untar
Cobertura
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de sementes de mostarda
- 1 colher de chá de gergelim branco
- 1 colher de chá de gergelim preto
- 10 folhas de curry
- 1 colher de sopa de coentro picado
Modo de preparo
Massa
Em recipientes separados, deixe a lentilha, o grão-de-bico e o arroz de molho em água por 8 horas. Escorra e transfira para um liquidificador. Adicione um pouco de água e bata até obter uma massa grossa e homogênea.
Transfira a massa para um recipiente e misture com a cenoura, a abobrinha, o gengibre, a cúrcuma, o cominho, o sal, o açúcar e o suco de limão. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com azeite de oliva e reserve.
Cobertura
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Acrescente as sementes de mostarda, os gergelins e as folhas de curry. Quando estalarem, retire do fogo e espalhe a mistura por cima da massa. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Retire do forno e finalize com o coentro. Sirva em seguida.
8. Farofa de lentilha
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida
- 1 xícara de chá de farinha de mandioca
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a cebola. Adicione o alho e refogue por 30 segundos. Acrescente a lentilha cozida, misture e refogue por 2 minutos. Aos poucos, junte a farinha de mandioca, mexendo sempre para incorporar e não queimar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.