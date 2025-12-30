Variedades

8 receitas com lentilha para atrair prosperidade em 2026

Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 30/12/25 19h07
Arroz com lentilha e cebola caramelizada (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock)
Arroz com lentilha e cebola caramelizada (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock)

A lentilha é presença garantida nas mesas dos brasileiros durante a virada do ano. Esse costume, trazido pelos imigrantes italianos, surgiu da crença de que comer lentilha na ceia de Réveillon atrai prosperidade financeira. A superstição ainda se fortalece pelo formato do grão, que lembra pequenas moedas, tornando-o símbolo de sorte e abundância para o ano que se inicia.

Então, para ter um ano próspero e delicioso, confira 8 receitas com lentilha para atrair prosperidade!

1. Arroz com lentilha e cebola caramelizada

Ingredientes

Arroz

  • 1 xícara de chá de lentilha
  • 4 1/2 xícaras de chá de água
  • 1 colher de sopa de óleo
  • 2 colheres de sopa de cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 2 xícaras de chá de arroz
  • 2 xícaras de chá de água fervente
  • Sal a gosto

Cebola caramelizada

  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 cebola descascada e cortada em rodelas

Modo de preparo

Arroz

Em uma panela, coloque a lentilha, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve a lentilha. Em outra panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e o sal e refogue até ficar seco e brilhante. Junte a lentilha e a água fervente, misture e cozinhe, em fogo baixo, por 15 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Cebola caramelizada

Em uma frigideira, coloque o açúcar, a manteiga e a cebola e refogue até a cebola ficar macia e caramelizada. Desligue o fogo, transfira a mistura para a panela com o arroz e a lentilha e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

2. Salada de lentilha

Ingredientes

  • 200 g de lentilha
  • 500 ml de água
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1/2 pimentão amarelo sem sementes e picado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 colher de café de açafrão
  • Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/4 de xícara de chá de suco de limão
  • 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
  • 1 folha de louro

Modo de preparo

Em água corrente, lave a lentilha, disponha em um recipiente, cubra com água e deixe de molho de um dia para o outro. Após, escorra a lentilha e reserve. Em uma panela, coloque a água, a folha de louro, o açafrão e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione a lentilha e cozinhe até ficar macia. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe amornar. Depois, com a ajuda de uma peneira, escorra a lentilha e descarte a folha de louro. Em seguida, transfira a lentilha para uma saladeira, junte com os outros ingredientes e mexa para incorporar. Sirva a salada fria.

3. Lentilha à carbonara

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida
  • 100 g de bacon cortado em cubos
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para refogar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e frite o bacon até ficar crocante. Transfira para um recipiente e reserve. Na mesma frigideira, refogue o alho rapidamente e adicione a lentilha cozida. Em um recipiente, bata os ovos com o queijo parmesão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a mistura de ovos à lentilha quente e mexa até formar um molho cremoso. Finalize com o bacon crocante e sirva.

Travessa com lentilha assada com abobrinha, cebola-roxa e tomates-cereja em cima de uma mesa branca
Lentilha assada com vegetais (Imagem: Elena M. Tarasova | Shutterstock)

4. Lentilha assada com vegetais

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de lentilha
  • 10 tomates-cerejas cortados ao meio
  • 2 abobrinhas cortadas em pedaços
  • 2 cebolas-roxas descascadas e cortadas em fatias
  • 1 berinjela descascada e cortada em pedaços
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em pedaços
  • 1 xícara de chá de salsinha picada
  • Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 xícaras de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o alho e refogue dourar. Adicione a lentilha e refogue por 2 minutos. Junte a água e, assim que começar a ferver, cozinhe por mais 7 minutos. Desligue o fogo, escorra e espere amornar.

Transfira a lentilha para uma travessa de vidro e junte os tomates-cerejas, as abobrinhas, o pimentão, as cebolas-roxas e a berinjela. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Regue com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno, salpique com salsinha e sirva em seguida.

5. Bolinho de lentilha com aveia

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida
  • 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um processador, triture a lentilha até formar uma pasta. Transfira para um recipiente e adicione os flocos de aveia, a cenoura, a cebola, a farinha de trigo, o cominho, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e molde os bolinhos com as mãos. Aqueça o óleo em uma panela funda em fogo médio e frite os bolinhos até dourarem. Retire do fogo, escorra em um recipiente forrado com papel-toalha e sirva em seguida.

6. Creme de cebola com lentilha

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de lentilha cozida
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 folha de louro
  • 1 l de água
  • 250 g de creme de cebola
  • 1 pedaço de bacon cortado em cubos
  • 4 fatias de pão de forma cortadas em cubos
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o creme de cebola e a água e misture. Adicione a lentilha, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro e mexa para incorporar. Após, disponha a mistura em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Reserve. Em outra assadeira, coloque o bacon e leve ao forno, na mesma temperatura do creme, até ficar crocante. Depois, disponha o bacon e os pães sobre o creme e sirva em seguida.

Três pedaços de handvo em cima de um prato branco no formato de um retângulo. Ao lado, recipientes redondos com molhos verdes e vermelhos
Bolo salgado de lentilha e arroz (Imagem: avijit bouri | Shutterstock)

7. Bolo salgado de lentilha e arroz

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de chá de lentilha laranja seca
  • 1/2 xícara de chá de grão-de-bico seco
  • 1/2 xícara de chá de arroz cru
  • 1 xícara de chá de água
  • 1/2 xícara de chá de cenoura descascada e ralada
  • 1/2 xícara de chá de abobrinha ralada e espremida
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de açúcar
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • Azeite de oliva para untar

Cobertura

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de sementes de mostarda
  • 1 colher de chá de gergelim branco
  • 1 colher de chá de gergelim preto
  • 10 folhas de curry
  • 1 colher de sopa de coentro picado

Modo de preparo

Massa

Em recipientes separados, deixe a lentilha, o grão-de-bico e o arroz de molho em água por 8 horas. Escorra e transfira para um liquidificador. Adicione um pouco de água e bata até obter uma massa grossa e homogênea.

Transfira a massa para um recipiente e misture com a cenoura, a abobrinha, o gengibre, a cúrcuma, o cominho, o sal, o açúcar e o suco de limão. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com azeite de oliva e reserve.

Cobertura

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Acrescente as sementes de mostarda, os gergelins e as folhas de curry. Quando estalarem, retire do fogo e espalhe a mistura por cima da massa. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Retire do forno e finalize com o coentro. Sirva em seguida.

8. Farofa de lentilha

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida
  • 1 xícara de chá de farinha de mandioca
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a cebola. Adicione o alho e refogue por 30 segundos. Acrescente a lentilha cozida, misture e refogue por 2 minutos. Aos poucos, junte a farinha de mandioca, mexendo sempre para incorporar e não queimar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.

