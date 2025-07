Paraná tem semana com máxima de 30ºC, chuva e frente fria; veja previsão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Previsão do tempo

A semana será marcada por temperaturas amenas em todo o Paraná, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A partir desta segunda-feira (14), as máximas devem subir gradualmente, podendo chegar aos 30 °C na região Noroeste.

O início da semana será de nebulosidade variável, com sol entre nuvens. Nos Campos Gerais e nas regiões Sul e Leste, há chance de nevoeiros, nuvens baixas e garoas, condição que deve persistir até terça-feira (15).

A partir de quarta-feira (16), um sistema de baixa pressão vindo do Rio Grande do Sul, associado a uma frente fria oceânica, deve provocar chuvas mais intensas em algumas regiões do estado.

Já na sexta-feira (19), o tempo volta a ficar estável, mas com queda nas temperaturas. No Sul do estado, especialmente em cidades como União da Vitória, Pato Branco e Francisco Beltrão, as mínimas devem ficar abaixo dos 10 °C.

Previsão do tempo para Curitiba

A capital paranaense começa a semana com tempo firme e temperaturas amenas. Até quinta-feira (18), os termômetros devem alcançar máximas de até 23 °C, com mínimas entre 8 °C e 11 °C. Não há previsão de chuva.

Na sexta-feira (19), a temperatura deve cair em Curitiba e região, com máxima de 16 °C e mínima de 6 °C. Rajadas de vento de até 35 km/h são esperadas ao longo da semana, mas não há risco de temporais.