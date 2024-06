O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja, de grau de severidade classificado como perigo, para uma onda de calor que pode afetar quase 200 cidades do Paraná. O comunicado é válido desta quinta-feira (13) até o fim de sexta-feira (14), com temperaturas que devem ficar 5ºC acima da média do período e com leve risco à saúde.

O novo alerta de onda de calor chega poucos dias antes do início do inverno, que começa no dia 21 de junho no Brasil e demais países do hemisfério sul.

No mapa divulgado pelo Instituto, as cidades estão localizadas nas regiões do norte pioneiro, noroeste, norte central paranaense e oeste. O aumento da temperatura deve ser verificada com intensidade na sexta-feira (14).

De acordo com o Simepar, no Paraná, a previsão é de tempo seco e expressiva amplitude térmica ao longo do dia. “Não há previsão de chuva e teremos mais um dia ensolarado e com baixa umidade relativa do ar à tarde, no entanto, pode amanhecer com alguns nevoeiros”, reforçou o Simepar.

E em Curitiba?

A capital não aparece no alerta laranja, e a temperatura vai se manter nos 23ºC nesta quinta-feira. Para os próximos dias, segundo a previsão do Simepar, nada de chuva e os dias seguem ensolarados.

