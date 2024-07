Paraná está entre os estados que mais receberam turistas estrangeiros em 2024

O Paraná foi o quarto estado que mais recebeu turistas estrangeiros no primeiro semestre deste ano. Foram 507.560 visitantes de todos os cantos do mundo que chegaram ao estado em 2024, aumento de 25,79% em relação aos 403.504 no mesmo período de 2023.

Os dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) mostram que o Paraná ficou atrás apenas de São Paulo (1.111.522), Rio de Janeiro (760.280) e Rio Grande do Sul (619.021). Santa Catarina (315.697) fecha o top 5 de destinos de turistas internacionais no Brasil.

A grande maioria dos turistas tem como origem países da América do Sul, com 78,56%, seguido da Europa (11,19%), América do Norte (5,87%), Ásia (2,9%), Oceania (0,84%) e América Central (0,42%). África, outros continentes ou não especificados somam 0,22% e completam o número de visitantes do Paraná nos seis primeiros meses do ano. Se considerar o continente americano como um todo, são 84,85%, contra 15,15% de turistas de outras partes do mundo.

O Paraná também já passou da metade (64,12%) do volume total de turistas estrangeiros que vieram ao estado durante os 12 meses de 2023, com 791,5 mil visitantes. Os dados, entretanto, não refletem necessariamente a totalidade de turistas internacionais recebidos, uma vez que eles podem ser registrados em outro estado e se deslocarem ao Paraná – como no caso de passageiros que entram por aeroportos internacionais de São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades.

Paraguai (219.614) e Argentina (139.432), países que fazem fronteira com o Paraná, são os que mais enviaram turistas ao Estado. Na sequência aparecem Estados Unidos (21.096), Chile (15.195) e Reino Unido (9.058). Completam o top 10 Uruguai (8.326), Alemanha (8.152), Espanha (7.797), França (7.664) e Coreia do Sul (6.311).

Segundo o secretário do Turismo, Marcio Nunes, o Paraná tem buscado ampliar cada vez mais o número de turistas internacionais, como o diálogo com companhias de cruzeiros e rodadas de apresentações em diversos países. “Os navios, que faziam a rota passando por Santa Catarina, Argentina e Uruguai, tiveram grande influência no número que mostra esse fluxo de estrangeiros. Mas também trabalhamos com rodadas de negócios com as operadoras de viagens e participamos de eventos nacionais e internacionais, mostrando as opções turísticas do Paraná”, destaca.

