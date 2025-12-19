Pancada entre carros complica trânsito no Mossunguê nesta sexta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente envolvendo pelo menos dois carros deixou o trânsito complicado no Mossunguê, bairro da região oeste de Curitiba, na noite desta sexta-feira (19/12). A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Professor Viriato Parigot de Souza com José Izidoro Biazetto, uma área de intenso fluxo de veículos, especialmente no horário de pico.

Segundo informações preliminares apuradas no local, um dos motoristas não respeitou a sinalização de preferencial e acabou atingindo a lateral do outro veículo que trafegava pela via principal.

Motoristas que passavam pela região precisaram desviar do acidente, causando lentidão e congestionamento no trecho. Não há informações sobre vítimas ou feridos.

Matéria em atualização