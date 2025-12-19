Show na Pedreira altera trânsito no Abranches neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A região da Pedreira Paulo Leminski, no bairro Abranches em Curitiba, terá alterações no trânsito neste sábado (20/12) devido ao show do DJ Boris Brejcha. O evento, que deve reunir cerca de 12 mil pessoas, acontecerá das 15h de sábado à 1h de domingo.

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) implementará bloqueios viários conforme o fluxo de chegada do público. As ruas afetadas incluem trechos da Eugênio Flor, João Enéas de Sá, Antônio Krainiski e João Gava. Moradores poderão acessar as vias bloqueadas mediante comprovação de residência.

Motoristas são orientados a evitar a região e utilizar rotas alternativas. Espera-se aumento no fluxo de veículos nos bairros São Lourenço, Abranches e Taboão. A SMDT contará com o apoio de monitores de trânsito para garantir a segurança do público durante o evento.