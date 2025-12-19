Neste sábado

Show na Pedreira altera trânsito no Abranches neste sábado

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 19/12/25 11h02
Trânsito na região da Pedreira Paulo Leminski terá alterações para show de Boris Brejcha neste sábado. Foto: José Fernando Ogura/SECOM

A região da Pedreira Paulo Leminski, no bairro Abranches em Curitiba, terá alterações no trânsito neste sábado (20/12) devido ao show do DJ Boris Brejcha. O evento, que deve reunir cerca de 12 mil pessoas, acontecerá das 15h de sábado à 1h de domingo.

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) implementará bloqueios viários conforme o fluxo de chegada do público. As ruas afetadas incluem trechos da Eugênio Flor, João Enéas de Sá, Antônio Krainiski e João Gava. Moradores poderão acessar as vias bloqueadas mediante comprovação de residência.

Motoristas são orientados a evitar a região e utilizar rotas alternativas. Espera-se aumento no fluxo de veículos nos bairros São Lourenço, Abranches e Taboão. A SMDT contará com o apoio de monitores de trânsito para garantir a segurança do público durante o evento.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.