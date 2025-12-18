Curitiba intensifica ações de segurança no trânsito para turistas no Natal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Superintendência de Trânsito de Curitiba intensificou as ações de orientação e educação no trânsito durante o período de fim de ano. A iniciativa visa atender ao aumento significativo de visitantes na cidade, com expectativa de aproximadamente 322 mil turistas atraídos pela programação do Maior Natal do Brasil.

As abordagens educativas estão sendo realizadas pela Escola Pública de Trânsito (ABC Trânsito) em locais estratégicos, como pontos de grande circulação de turistas e áreas próximas às atrações natalinas. O foco é alertar sobre os cuidados no trânsito, especialmente em relação às canaletas exclusivas do transporte coletivo, que possuem fluxo constante de veículos pesados.

Melissa Puertas Sampaio, diretora da Escola Pública de Trânsito, explica que a principal preocupação é evitar que a atenção dos visitantes fique voltada apenas às atrações visuais da cidade, colocando-os em situação de risco. As ações educativas ocorrem no ponto da Linha Turismo, na Rua 24 Horas, e na Rodoferroviária, onde os turistas recebem orientações sobre travessias seguras e uso do cinto de segurança em viagens intermunicipais e estaduais.

Além das ações educativas, a Superintendência de Trânsito também reforçou a presença de agentes em diferentes pontos da cidade, especialmente nas regiões com atrações, como o Parque Barigui. As medidas têm caráter preventivo e educativo, visando garantir um período de festas mais seguro tanto para moradores quanto para visitantes, priorizando a preservação da vida e a redução de acidentes no trânsito.