Fim do ano

Curitiba intensifica ações de segurança no trânsito para turistas no Natal

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 18/12/25 16h02
Ações educativas orientam turistas sobre segurança no trânsito durante o Natal em Curitiba. Curitiba, 18/12/2025. Foto: Divulgação

A Superintendência de Trânsito de Curitiba intensificou as ações de orientação e educação no trânsito durante o período de fim de ano. A iniciativa visa atender ao aumento significativo de visitantes na cidade, com expectativa de aproximadamente 322 mil turistas atraídos pela programação do Maior Natal do Brasil.

As abordagens educativas estão sendo realizadas pela Escola Pública de Trânsito (ABC Trânsito) em locais estratégicos, como pontos de grande circulação de turistas e áreas próximas às atrações natalinas. O foco é alertar sobre os cuidados no trânsito, especialmente em relação às canaletas exclusivas do transporte coletivo, que possuem fluxo constante de veículos pesados.

Melissa Puertas Sampaio, diretora da Escola Pública de Trânsito, explica que a principal preocupação é evitar que a atenção dos visitantes fique voltada apenas às atrações visuais da cidade, colocando-os em situação de risco. As ações educativas ocorrem no ponto da Linha Turismo, na Rua 24 Horas, e na Rodoferroviária, onde os turistas recebem orientações sobre travessias seguras e uso do cinto de segurança em viagens intermunicipais e estaduais.

Além das ações educativas, a Superintendência de Trânsito também reforçou a presença de agentes em diferentes pontos da cidade, especialmente nas regiões com atrações, como o Parque Barigui. As medidas têm caráter preventivo e educativo, visando garantir um período de festas mais seguro tanto para moradores quanto para visitantes, priorizando a preservação da vida e a redução de acidentes no trânsito.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.