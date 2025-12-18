Espetáculo natalino bloqueia ruas na região do Parque Tanguá nesta sexta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Motoristas que circulam pela região do Parque Tanguá, em Curitiba, devem ficar atentos às alterações no trânsito nesta sexta-feira (19/12). As mudanças ocorrem devido à estreia do espetáculo ‘História da Natividade’, uma das atrações do Natal de Curitiba 2025.

A Guarda Municipal realizará bloqueios viários a partir das 18h para garantir a segurança do público e a organização do evento. Os pontos de bloqueio serão nos seguintes locais:

Rua Oswaldo Maciel com a Rua Eugênio Flor

Rua Frei Bernardino Tomat com a Rua Pedro Romildo Dall Stella

As interdições permanecerão durante toda a apresentação, que tem início às 19h30 no Parque Tanguá, localizado no bairro Taboão. A recomendação é que os motoristas evitem a região durante o período do evento e busquem rotas alternativas.

Agentes da Guarda Municipal estarão presentes no local para orientar o trânsito.