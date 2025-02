Pai e filho se afogam e sofrem parada cardiorrespiratória no litoral do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de 44 anos e um adolescente de 14 anos sofreram parada cardiorrespiratória após um grave afogamento em Pontal do Paraná, no litoral, na tarde deste sábado (22). A situação ocorreu por volta das 14h37 em uma área não protegida por guarda-vidas, nas proximidades do entreposto Guapê/Atami.

As equipes do Corpo de Bombeiros, compostas pelo Coordenador Alpha I, Bravo I e guarda-vidas dos Postos de Guarda-Vidas (PGVs) Atami, Guapê e Shangri-La I, atenderam a ocorrência. Ao chegarem, constataram que as vítimas — pai e filho — já tinham sido retiradas da água por populares.

As vítimas foram socorridas com grau grave de afogamento e necessitaram de manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), que iniciaram às 14h45min. Para auxiliar na ocorrência, foi chamado o helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

A vítima de 14 anos apresentou retorno ao ritmo cardíaco às 15h05min, após intervenção da equipe médica do BPMOA. Já a vítima de 44 anos, atendida pela equipe Alpha SAMU de Pontal do Paraná, teve o restabelecimento do ritmo cardíaco às 15h16min. Pai e filho foram estabilizados e transportadas ao Hospital Regional do Litoral de helicóptero.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas moram em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Estiveram envolvidos na situação 13 bombeiros militares. O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná reforça a importância da escolha de áreas protegidas por guarda-vidas para o banho de mar.