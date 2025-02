Investimento milionário e vigas gigantes: conheça os números expressivos da Ponte de Guaratuba

A obra da Ponte de Guaratuba, no litoral do Paraná, está perto de atingir 40% de execução e já está com parte do traçado visível. Principal obra de infraestrutura em construção no estado, a ponte que ligará os municípios de Matinhos e Guaratuba reúne alguns números que chamam a atenção, até pelo tamanho do empreendimento.

A ponte, orçada em R$ 386,9 milhões, terá 1.244 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades. Para sustentar e dar forma à Ponte de Guaratuba estão previstas as instalações de estacas e vigas, distribuídas da seguinte maneira:

64 estacas (24 no trecho estaiado e 40 no trecho pré-moldado)

22 vigas travessas

160 vigas longarinas

O diâmetro das estacas variam de 180 a 220 centímetros e o comprimento fica entre 20 e 50 metros, dependendo do trecho. As mais pesadas chegam a pesar 470 toneladas cada. Desde o início da obra da Ponte de Guaratuba, foram usadas mais de 1,3 mil toneladas de aço, grande parte destinada às estacas.

Na Central de Concreto, instalada no canteiro de obras em Guaratuba, já foram produzidos mais de 5 mil metros cúbicos de concreto para os pré-moldados e para a concretagem das estacas. A central tem três silos de cimento que comportam 100 toneladas cada e podem produzir até 80 metros cúbicos de concreto por hora. Mais de 700 caminhões betoneiras foram abastecidos pela central.

A obra está sendo feita pelo Consórcio Nova Ponte, formado pelas empresas OECI, Carioca Christian-Nielsen Engenharia e Goetze Lobato Engenharia, que venceu a licitação do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística. A previsão é de que a Ponte de Guaratuba seja entregue em abril de 2026.

