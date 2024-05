Padre Reginaldo Manzotti abençoa toneladas de alimentos para o Rio Grande do Sul

A Associação Evangelizar É Preciso iniciou a entrega das doações arrecadadas na sede, em Curitiba, para socorro às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Até o momento, foram angariados 8.086 quilos de alimentos, abençoados pelo fundador da Obra Evangelizar, Padre Reginaldo Manzotti, antes do envio às cidades gaúchas atingidas pelas enchentes.

“Acredito que todos nós ficamos chocados e sensibilizados com os fatos. E é nesta hora que precisamos nos unir e deixar de lado as diferenças. Ninguém é de Pedro e ninguém é de Paulo. Nós somos de Jesus Cristo e da caridade”, disse Manzotti, ao acompanhar a partida do primeiro caminhão carregado de donativos para distribuição em Canoas (RS).

No município, vizinho a Porto Alegre, mais de 17 mil pessoas foram resgatadas e levadas para abrigos e há 115 moradores desaparecidos. Além dos donativos, foram enviadas, para a cidade gaúcha, três imagens de Jesus das Santas Chagas, devoção abraçada pela Obra Evangelizar. O caminhão partiu nesta quarta-feira (8), para entrega das doações à Paróquia Nossa Senhora do Rosário, aos cuidados do Padre Wilson Luiz Galizoni Júnior.

Além de cestas básicas doadas no último Especial Compromisso de Amor, da Associação Evangelizar É Preciso, e alimentos não perecíveis doados por voluntários, colaboradores e associados, foram arrecadados 36 litros de leite, 739 litros de água, 1.236 itens de higiene e limpeza, 80 cobertores e 366 peças de roupas até o momento de partida do caminhão.

Também serão enviados 50 cestas básicas, 300 litros de água e 300 itens de higiene pessoal e limpeza para a Mitra Arquidiocesana de Santa Maria (RS). O município está entre os mais afetados pelas enchentes, com estimativa da Prefeitura de que serão necessários R$ 300 milhões para recuperar os prejuízos estruturais deixados pelos temporais. Os donativos serão recebidos pelo Padre Cristiano Quatrin, no Santuário Basílica de Medianeira.

Outras 7 toneladas de alimentos serão entregues ao Padre Peterson Pedroso de Figueiredo, na Mitra Diocesana de Rio Grande (RS), que está acolhendo a população das cidades mais castigadas pelas chuvas no estado.

A campanha de arrecadação de donativos para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul continua na sede da Associação Evangelizar É Preciso ou da Clube FM, parceira da Obra. A Evangelizar É Preciso recebe ainda contribuições por PIX para a compra de cestas básicas e água. A chave é o CNPJ da Associação 07634465000143.

A Obra Evangelizar tem um setor dedicado à caridade: o de Projetos Sociais. Além de arrecadar doações para atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social, atendidas pela Associação e entidades parceiras, a área realiza diversas campanhas e ações junto à comunidade, com prestação de contas mensal aos associados. As arrecadações passam por auditorias interna e externa.

