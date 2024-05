Quatro dias de atividades intensas, 16 binômios – como são chamadas as duplas formadas pelo bombeiro militar e o cão – aprovados após diversos testes e simulações de ocorrência, além de um chamado para atendimento real durante as provas, marcaram a 1ª Certificação Nacional de Cães de Busca e Resgate, em Cianorte, no Noroeste do Estado. O evento foi realizado de maneira inédita no Paraná entre 6 e 9 de maio.

“O sentimento é de imensa satisfação e de dever cumprido. Tivemos a grande maioria dos binômios devidamente certificados, ou seja, aprovados em todas as etapas do evento. E em Cianorte pudemos criar cenários de busca muito similares a ocorrências reais, o que deixou o evento ainda mais fidedigno com a realidade”, disse o tenente Daniel Kaneko, um dos responsáveis pela organização da atividade, encerrada na noite de quinta-feira (9).

Foto: CBMPR

O saldo do encontro foi de 13 binômios paranaenses avalizados para atuarem em situações de desastre ou de busca por odores específicos. Com isso, o Estado passa a ter à disposição, para esses tipos de operações, 17 binômios com a chancela do Comitê Nacional de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (Conabresc), do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom).

Além dos 13 binômios do Paraná, outros dois certificados são de Rondônia e um do Mato Grosso do Sul. Para conseguir essa espécie de selo de qualidade, que na prática promove uma padronização nas técnicas de atuação, as duplas precisaram passar por diversos testes, além da avaliação clínica do animal. Os cães foram analisados em termos de agressividade, obediência e destreza, antes de irem para os cenários simulando a localização de vítimas ou de identificação de odores específicos.

Busca por desaparecido

Três desses binômios tiveram, inclusive, a oportunidade de atuar em uma ocorrência real. Na tarde de quarta-feira (8), o Corpo de Bombeiros foi acionado para localizar um homem de 52 anos, em estado depressivo, que estava desaparecido desde a noite anterior, quando havia saído de casa para caminhar.

Com a ajuda do bloodhound Horus, com a condução do sargento Rafael dos Santos Souza Vaz; da bordercollie Gaia, com o soldado Leonardo Pereto; e do labrador Balu, com o cabo Lucas Adriano Carvalho Serenato, o homem foi localizado em boas condições e levado para seus familiares.

Foto: CBMPR

“A conclusão desta certificação comprova que o Paraná está realmente capacitado para atuar em ocorrências reais e reconhecido nacionalmente para prestar possíveis apoios fora do Estado, como no caso da tragédia no Rio Grande do Sul”, afirmou o tenente Kaneko.

Os cães de busca do Paraná não foram enviados ao Rio Grande do Sul porque o nível dos rios ainda está muito elevado. O apoio canino deve ser utilizado na sequência, na busca pelos desaparecidos. Este tipo de certificação garante maior capacidade de atuação nesse sentido, com mais cães disponíveis e permitindo, se necessário, maior rodízio entre eles.

Foto: CBMPR

Não foram apenas os participantes que terminaram o encontro certificados. Quatro estagiários avaliadores vão poder, a partir de agora, atuar como árbitros em eventos desse tipo: o 2° sargento Lucas Zemuner Berzotti, do Paraná; 1° sargento Jefferson Trannin do Rêgo e 1° sargento Evandro Luís Soares, ambos do Rio de Janeiro; e o 3° sargento Thiago Kalunga Silva Pereira, do Mato Grosso do Sul.

Os binômios certificados por modalidade foram:

Foto: CBMPR

1) Busca urbana – Vivo

Soldado Leonardo Pereto Franco de Oliveira e cão Gaia

Cabo João Carlos Alves Júnior e cão Acauã

2) Busca urbana – Restos Mortais

Soldado Fabiano Krul e cão Hórus

Cabo Rodrigo de Oliveira Santos e cão Skull

2º Sargento Lucas Zemuner Berzotti e cão Eva

3) Busca rural – Restos Mortais

Sargento Thiago Kalunga e cão Laika

Soldado Fabiano Krul e cães Hórus e Amora

Cabo João Carlos Alves Júnior e cão Acauã

2º Sargento Lucas Zemuner Berzotti e cão Eva

4) Busca por odor específico

Cabo Lucas Adriano Carvalho Serenato e cão Balu

3° Sargento Rafael dos Santos Souza Vaz e cão Horus

3° Sargento Adriano Campos da Silva e cão Black

Soldado Romualdo de Amorim Junior e cão Bruce

3° Sargento Elexandro Eguez Evaristo e cão July

3° Sargento Afonso Arrebola Pereira e cão Laika

5) Busca rural – Vivo

Cabo João Carlos Alves Júnior e cão Acauã

2º Sargento Lucas Zemuner Berzotti e cão Eva

Soldado Leonardo Pereto Franco de Oliveira e cão Gaia

Soldado Renan Aparecido Cordeiro e cão Xerife

Cabo Rodrigo de Oliveira Santos e cão Meghan

Cabo Felipe Jammes Valle Teixeira e cão Bastião

