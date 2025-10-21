Padre é denunciado por abusar de jovem durante celebração no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um padre de nacionalidade indiana foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) suspeito de ter abusado sexualmente de uma jovem durante uma celebração. O caso foi registrado em fevereiro de 2022, em uma igreja localizada na Ilha dos Valadares, em Paranaguá, no Litoral.

Na época, a jovem tinha 20 anos e o padre, 43. Conforme a denúncia, após pedir para que os fiéis fechassem os olhos para orar, o sacerdote tocou indevidamente a vítima.

Além da condenação do réu às penas previstas em lei, o MP requer uma indenização pelos danos sofridos pela jovem, no valor mínimo de R$ 20 mil. Segundo o Ministério, o padre se aproveitou da posição de respeito e confiança que tinha entre os fiéis para cometer a importunação.

Caso outras vítimas tenham se identificado com a denúncia, o MP pede para que entrem em contato com por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Paranaguá. Nenhum nome foi oficialmente divulgado, pois o caso corre sob sigilo.