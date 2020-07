Agradeceu as orações

O reitor padre Celso Vieira da Cruz, do Santuário da Perpétuo Socorro, em Curitiba, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na manhã desta terça-feira (14) e foi encaminhado para o quarto. Pelo Facebook, o próprio sacerdote enviou uma mensagem de agradecimento pelas orações. “Agradeço muito! Eu estou muito emocionado porque recebi alta da UTI hoje e estou indo para o quarto, devo permanecer uns dois dias e depois voltar para casa. A oração tem muito poder!”, contou o padre.

Internado no Hospital Marcelino Champagnat desde o dia 4 de junho, o padre apresentou piora e foi encaminhado para a UTI quatro dias depois. Além dele, outros três missionários que moram na casa paroquial do Santuário também testaram positivo pra a doença. Apenas o padre Celso chegou a ser encaminhado ao hospital.

No último sábado (11), o Santuário Perpétuo Socorro foi reaberto para fiéis. A igreja chegou a ficar sete dias fechada depois que os padres e seminaristas foram infectados com coronavírus. Para reabrir, o espaço passou por uma sanitização completa nos bancos, sacristia, confessionários, salas, banheiros, lojinha e velário.

O santuário deve permanecer aberto ao público diariamente, das 8 às 18 horas. A lojinha e o bazar seguem fechados. As novenas acontecem apenas pela internet, no site da Perpétuo Socorro, todas as quartas-feiras, das 6 às 22 horas.