e-Título substitui o título de eleitor físico; saiba como usar o app

Já disponível em eleições anteriores no Brasil, o e-Título é um aplicativo que facilita a vida dos eleitores que preferem a tecnologia. A ferramenta funciona como uma via digital do título de eleitor e pode ser apresentada na hora de votar. Confira a seguir como baixar o e-Título.

O aplicativo está disponível nas plataformas iOS e Android. Para baixar basta entrar na loja virtual do celular e fazer o download. Em seguida, o eleitor deverá preencher os seguintes campos: Nome do eleitor, Data de nascimento, Número de inscrição (título de eleitor) ou CPF e Filiação.

Preenchidos esses dados, o aplicativo apresentará um carrossel de perguntas. O objetivo é reforçar a segurança. Ao final do processo será preciso criar uma senha de 8 a 70 caracteres.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alerta para a importância de preencher os dados corretamente, pois as informações precisam estar iguais ao cadastro eleitoral. Se algum dado estiver diferente, o sistema não validará e o e-Título não será emitido.

Para que serve o e-Título?

Além de ser uma via digital do título de eleitor, o aplicativo tem outras funções. Conforme informações do TSE, no e-Título é possível verificar os dados cadastrados, a biometria e o local de votação. Existe ainda a opção de criar a melhor rota até o endereço da votação.

Outras opções que pode ser feitas pelo e-Título são:

Emissão de certidões, como Quitação Eleitoral, Nada Consta Criminal Eleitoral e Declaração de Trabalho Eleitoral;

Consulta da situação do título de eleitor;

Apresentação de justificativa pelo não comparecimento no dia da eleição;

Consulta e emissão de débitos eleitorais;

Inscrição para ser mesário voluntário nas Eleições Municipais de 2024.

Posso votar só com o e-Título?

O TSE explica que pode votar levando somente o e-Título o eleitor que tiver feito o cadastro biométrico e que possua uma foto no aplicativo. Quem ainda não fez o recadastramento biométrico terá que apresentar, além do e-Título, um documento oficial de identidade com foto.

