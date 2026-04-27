Padre de Paranaguá é denunciado pelo crime de violação sexual

O padre indiano Binu Joseph Chollackal, ex-pároco da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, na Ilha dos Valadares, em Paranaguá, foi denunciado novamente pelo crime de violação sexual mediante fraude. A nova denúncia, apresentada pela 3ª Promotoria de Justiça, foi aceita na semana passada pelo Judiciário.

De acordo com o Ministério Público, o crime teria acontecido no início de 2021. Segundo a denúncia, uma mulher teria procurado o padre em busca de aconselhamento espiritual e foi vítima de violação sexual.

A reportagem procurou a defesa do padre Binu Chollackal. O advogado Giordano Reinert informou que o caso está em segredo e justiça e que o acusado ainda não foi intimado dos termos desta nova situação.

A Tribuna entrou em contato com a Cúria Diocesana de Paranaguá, porém não houve retorno devido à ausência de expediente no setor às segundas-feiras.

Padre já foi alvo de denúncias semelhantes

No final de março deste ano, o padre foi condenado a dois anos e 11 meses de prisão pelo mesmo tipo de crime. A sentença detalha que o sacerdote se aproveitou da posição de confiança e da autoridade da sua função religiosa para praticar atos de natureza sexual contra uma vítima. O caso aconteceu em fevereiro de 2022.

A denúncia do Ministério Público apontou que o abuso aconteceu durante um atendimento espiritual. O condenado, segundo o MPPR, teria usado meios fraudulentos que comprometeram a livre manifestação de vontade da mulher.