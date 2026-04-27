Corpo de homem que caiu na Represa do Capivari com a família é encontrado

O corpo do homem que estava desaparecido na Represa do Capivari, em Campina Grande do Sul, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros no início da tarde desta segunda-feira (27/04). A vítima era o motorista do caminhão que afundou na região após acidente na noite de domingo (26/04).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão passava pela BR-116 sentido São Paulo quando o motorista perdeu o controle do veículo, que caiu dentro da represa. Além do homem, que tinha 25 anos, a esposa e a filha dela, e apenas 4 anos, ficaram presas dentro do caminhão.

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O casal conseguiu sair do veículo. O homem voltou para resgatar a criança, que é padrasto da menina, mas os dois não retornaram da água. Os bombeiros foram acionados para prestar atendimento de busca e salvamento dos dois. Por volta das 2 horas da manhã, o corpo da criança foi encontrado a uma profundidade de sete metros, preso dentro da cabine do veículo.