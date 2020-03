Moradores do bairro Paloma, em Colombo, ficaram assustados após acompanharem a ação da Guarda Municipal (GM) e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na manhã de quarta- feira (25). Eles flagraram as duas equipes tentando conter um paciente suspeito de estar infectado com coronavírus que havia fugido da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alto Maracanã.

O paciente apresentou sintomas e estava em acompanhamento, mas resolveu dar uma ‘escapadinha’ e voltar para casa. Alguns vizinhos relataram que ele teria ido para a casa da mãe. Moradores da região ficaram assustados e com medo dos riscos de espalhar a covid-19 caso realmente estivesse infectado. Muitos, isolados, acompanharam a passagem do homem de longe, do portão de casa. Ele era seguido por guardas municipais e agentes de saúde com máscaras.

LEIA MAIS – Supermercados de Curitiba adotam medidas de prevenção ao coronavirus

Depois de algumas tentativas de conter o rapaz, a Guarda Municipal e a equipe do Samu conseguiram capturá-lo e encaminhá-lo novamente à UPA. O rapaz, que não foi identificado, foi transferido para o Hospital do Trabalhador, referência para o tratamento de covid-19 em Curitiba e região, onde conseguiu uma vaga de internamento para quarentena.

SERVIÇO

A Secretaria Municipal de Saúde de Colombo orienta para que a população fique em casa, lembrando sempre das dicas de higiene: lavar bem as mãos, usar o álcool gel, cobrir o rosto com o cotovelo ao tossir e espirrar. Ao chegar em casa, deixe os sapatos do lado de fora, em uma zona suja, junto com roupas e produtos que trouxer da rua antes de uma higienização. Ao grupo de risco, como idosos, é preciso evitar sair de casa e manter o isolamento.

Em caso de dúvidas ou orientações, a população de Colombo deve ligar para as centrais exclusivas de atendimento. Veja os telefones abaixo:

Colombo: 0800 643 2250

Epidemiologia de Colombo: (41) 3606 0100/ (41) 3621 4342

Secretaria de Saúde do Estado: 0800 644 4414

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).