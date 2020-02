Uma mulher de 66 anos está sendo monitorada em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, suspeita de estar com o coronavírus. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (Sesa), que quarta-feira (26) havia anunciado outro caso suspeito em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. A mulher está internada em isolamento em um hospital particular da cidade

Assim como a mulher de 29 anos suspeita de estar infectada em Ponta Grossa, o caso de Campo Largo também é relacionado a uma pessoa que esteve recentemente na Itália, país com mais casos de coronavírus na Europa, com 528 infectados e 14 mortes até o começo da tarde desta quinta. Na última quarta-feira (26), o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de coronavírus no Brasil: um homem de 61 anos que também esteve na Itália recentemente.

A paciente de Campo Largo apresenta sintomas clínicos da doença. Ela já teve material colhido para exame no Laboratório Central do Estado (Lacen). Se o exame der negativo, uma contraprova será encaminhada à Fiocruz, no Rio de Janeiro, para confirmar de vez se ela está ou não infectada.

É o primeiro caso suspeito na região metropolitana. Na tarde desta quinta-feira (27), a secretaria Municipal de Saúde de Curitiba divulgou que investiga um casal com suspeita de coronavírus. A capital já teve outros dois casos descartados em janeiro.

Campo Largo em alerta

Após a divulgação de um caso suspeito de coronavírus, a Prefeitura de Campo Largo divulgou uma nota na tarde desta quinta-feira afirmando que o prefeito Marcelo Puppi e a secretária da Pasta da Saúde no município, Chrystiane Chemin, estão em contato direto com a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná e com o Ministério da Saúde, aguardando resultado do exame. “O mesmo [Ministério da Saúde] tem um prazo de 24 horas para confirmação ou não do caso. Amanhã (28), pela manhã, o resultado sairá e novas informações serão repassadas à população”, diz a nota.

Ainda de acordo com a administração municipal, medidas preventivas já foram acionadas no Centro Médico Hospitalar de Campo Largo, entre elas, o uso obrigatório de máscaras pela equipe médica de saúde.

As equipes de Saúde de Campo Largo também ressaltam que a Unidade de Urgência e Emergência (Centro Médico) precisa receber somente pacientes com extrema necessidade. “Destaca-se a importância de procurar a Unidade Básica de Saúde de cada bairro para cuidados de saúde menos agravantes”, orienta a pasta.

Como prevenir o coronavírus?

Lavar as mãos com frequência, ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento.

Utilizar lenço descartável para higiene nasal.

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir.

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar.

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença.

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis e após lavar as mãos).