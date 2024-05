A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou, na manhã desta segunda-feira (27), uma operação que resultou na prisão de dois policiais civis e um advogado em Curitiba, São José dos Pinhais e Pinhais. A ação, que teve a participação de cerca de 40 policiais civis, cumpriu seis mandados de busca e apreensão.

Os dois policiais civis foram detidos por conta de mandados de prisão preventiva. Eles são suspeitos de envolvimento em crimes como associação criminosa, tráfico de drogas, peculato, violação de sigilo funcional, comércio ilegal de arma de fogo e corrupção passiva. Um dos policiais estava trabalhando na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Já o outro estava afastado das funções.

O advogado preso, também em cumprimento de mandado de prisão preventiva, é suspeito de associação criminosa e corrupção ativa.

De acordo com informações da PCPR, as investigações envolvendo o trio começaram em setembro de 2023 e reuniram elementos suficientes para comprovar a autoria dos crimes em Curitiba e nos municípios a RMC.

