Operação em Curitiba mira grupo que roubou R$ 300 mil em cargas de cigarro

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou uma operação nesta quinta-feira (27), em Curitiba, contra uma organização criminosa especializada em roubos de cargas de cigarro. Foram cumpridos oito ordens judiciais contra os criminosos. Eles são suspeitos de participar de roubos que somam mais de R$ 300 mil em mercadorias.

Três suspeitos foram presos. A PCPR também cumpriu três mandados de busca e apreensão residencial e duas apreensões de veículos utilizados nos crimes.

As investigações apontam que o grupo atuou entre novembro e dezembro de 2024, realizando quatro roubos. O esquema criminoso consistia na abordagem de motoristas de transporte de cargas, que eram rendidos e tinham os veículos levados para locais previamente definidos para o transbordo das mercadorias.

Participantes que roubavam cargas de cigarro já tinham sido presos em dezembro

No dia 11 de dezembro, a PCPR prendeu em flagrante cinco integrantes da organização e recuperou toda a carga roubada na ocasião. Durante a investigação, foram identificados outros três suspeitos, sendo dois executores diretos dos crimes e um indivíduo que inicialmente se apresentou como vítima do roubo de um dos veículos utilizados no crime, mas que, posteriormente, foi identificado como participante do esquema.

Veja a carga recuperada:

Vídeo: Divulgação PCPR

O delegado André Feltes destacou a importância da operação na desarticulação da organização criminosa. “Conseguimos prender parte do grupo em flagrante e, com a continuidade das investigações, identificamos os demais envolvidos, incluindo os responsáveis diretos pelos roubos. Esses indivíduos agiam de forma coordenada e com planejamento, escolhendo alvos estratégicos e utilizando veículos para dificultar o rastreamento”, afirma.

Os presos responderão pelos crimes de roubo agravado, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e denunciação caluniosa.