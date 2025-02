Macaco-prego que vivia há 31 anos em jaula na RMC ganha liberdade

A Chita, um macaco-prego, foi resgatada na quarta-feira (26) em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. O animal ficou 31 anos preso em uma gaiola, o que é considerado crime de maus-tratos.

Segundo o delegado Guilherme Dias, a Chita vai ser entregue a um espaço para que possa ter liberdade.

“A tutora foi responsabilizada por maus-tratos e tráfico de animais, e agora a Chita, a macaco-prego resgatada, será encaminhada para um santuário que ainda está sendo escolhido pela Polícia Civil”, disse Guilherme, constatou ainda que no local vivia um papagaio.

Segundo o delegado o animal foi encontrado após uma denuncia anônima. O macaca vivia acorrentado com uma coleira no pescoço desde 1994 no mesmo ambiente. “Nossa experiência mostra que amimais que estão há tanto tempo domesticados não tem condições de sobreviver na natureza. Por isso selecionamos os melhores santuário para que eles tenham uma nova vida”, disse.

Divulgação/Polícia Civil.

E papagaio, pode ter em casa?

Naturalmente é bem diferente ter macaco-prego em casa sem compararmos a papagaio, por exemplo. Se a ave estiver presa em uma pequena gaiola, o crime é o mesmo. É necessário cumprir algumas regras como ter uma comprovação legal da origem do animal por meio de uma nota fiscal, emitida em criadouros e lojas legalizadas. Além disso, o bicho precisa estar anilhado, ou seja, com um anel de metal preso na pata, que funciona como um RG.

Para garantir o bem-estar do papagaio, o tutor deve comprar uma gaiola com espaço o suficiente para que ele possa abrir as asas por completo e realizar pequenos voos dentro dela. Como qualquer outro animal, as aves também necessitam de certos cuidados como alimentação e banho em dias mais quentes, e consulta com veterinários.

Sabe de algo? DENUNCIE SEM MEDO

A população pode ajudar nesses tipos de caso, denunciando o crime de forma anônima do Disque-Denúncia 181, via telefone ou site, ou telefone 197 da PCPR e, em Curitiba, diretamente à equipe de investigação da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, pelo número (41) 3251-6200.