Procon-PR lança mutirão de renegociação de dívidas com bancos

A partir de 1º de março, o Procon-PR lança uma iniciativa que pode “tirar a corda do pescoço” de quem está endividado. Em parceria com órgãos nacionais e o setor bancário, o mutirão online de renegociação de dívidas pode ser um respiro para as finanças dos consumidores da capital paranaense.

O mutirão vai acontecer durante todo o mês de março de forma online, no site do consumidor.gov.br. Serão negociadas dívidas com Cartão de Crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades em atraso com os bancos.

Atenção: Dívidas com garantias reais (como financiamento de veículos ou imóveis) ou contratos em dia não entram nessa rodada de negociações.

Como participar

Faça seu cadastro em consumidor.gov.br

Descreva seu problema, mencionando o mutirão

Informe quanto pode pagar mensalmente

Aguarde a proposta do banco (prazo de 10 dias)

Avalie a resposta em até 20 dias

Claudia Silvano, coordenadora do Procon-PR, dá uma dica importante ao consumidor. “É importante que no relato, o consumidor informe o quanto pode pagar por mês na sua negociação”, revela.

Este mutirão faz parte das ações do Mês do Consumidor, uma iniciativa que visa não apenas resolver problemas imediatos, mas também educar a população sobre gestão financeira responsável.