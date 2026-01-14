Operação contra produtos impróprios apreende bebidas vencidas há 2 anos no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) desvendou um esquema de adulteração e comercialização irregular de bebidas alcoólicas em Pontal do Paraná, na terça-feira (13/01). A ação resultou na prisão em flagrante de dois homens envolvidos com produtos impróprios para consumo.

As investigações começaram ainda em 2025, quando uma ação conjunta entre a PCPR e a Vigilância Sanitária do município apreendeu bebidas com suspeitas de adulteração. Todo o material foi encaminhado ao Instituto de Criminalística do Paraná para análises técnicas detalhadas.

Com o desenrolar das apurações, os policiais conseguiram mapear toda a rede de armazenamento e distribuição dos produtos irregulares. Nesta terça foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais ligados aos investigados.

Em um dos galpões vistoriados, as equipes encontraram produtos irregulares: além das bebidas com claros sinais de adulteração, havia garrafas com prazo de validade vencido há aproximadamente dois anos. O responsável pelo local foi autuado em flagrante por crime contra a relação de consumo.

Em outro endereço fiscalizado durante a operação, os policiais flagraram um segundo homem comercializando e estocando irregularmente Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o que resultou em prisão em flagrante por crime contra a ordem econômica.

A ação também rendeu a apreensão de cigarros contrabandeados, sem autorização para comercialização no Brasil, além de outros produtos considerados impróprios para consumo humano, que foram inutilizados seguindo os procedimentos legais.