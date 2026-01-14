Nova trincheira na Lothário Meissner resolverá gargalo viário em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma das obras viárias mais aguardadas de Curitiba finalmente sairá do papel após 20 anos de espera. O cruzamento da Avenida Prefeito Lothário Meissner com as ruas Ostoja Roguski e Alberto Twardowski, no Jardim Botânico, receberá uma trincheira que promete solucionar um gargalo histórico no trânsito da região.

O projeto prevê a construção de uma trincheira sob a Avenida Lothário Meissner, permitindo a ligação direta entre as ruas Ostoja Roguski e Alberto Twardowski. A intervenção eliminará o semáforo existente no cruzamento, melhorando significativamente a fluidez do tráfego.

Com investimento de R$ 67 milhões, sendo 95% provenientes do Governo do Estado, a obra beneficiará cerca de dez ruas do entorno, fortalecendo a integração entre os bairros Cristo Rei e Prado Velho. O projeto inclui ainda a implantação de alças de acesso e um complexo viário completo, com novas soluções de iluminação, sinalização e urbanização.

A região é estratégica para a mobilidade da cidade, sendo a Lothário Meissner o principal acesso à BR-277, rodovia que leva ao Litoral do Estado. Nos horários de pico, o local registra longas filas de trânsito lento ou parado, com fluxos que se cruzam em todas as direções.

A licitação das obras está programada para o primeiro quadrimestre de 2026, com previsão de execução em 18 meses após a assinatura do contrato. Para minimizar transtornos, a construção será realizada em etapas, incluindo a requalificação viária no entorno para permitir desvios necessários durante as obras.