Obra vai bloquear BR-376 por duas horas nesta quinta-feira

Uma interdição temporária na BR-376, em Mauá da Serra, afetará motoristas que trafegam pela região nesta quinta-feira (15). A PRVias, empresa do grupo Motiva, programou uma obra viária que bloqueará ambos os sentidos da rodovia no km 292, das 11h às 13h.

Para garantir a segurança dos usuários, a concessionária implementará uma sinalização especial com cones e placas orientativas. Painéis de mensagem variável (PMV) serão instalados em cada sentido da rodovia, informando sobre o bloqueio e sugerindo alternativas de trajeto. A operação contará com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A concessionária recomenda que os motoristas evitem passar pelo trecho durante o período de interdição e sugere a PR-445 como rota alternativa para contornar o bloqueio.

A PRVias, pertencente ao grupo Motiva, administra 569 quilômetros de rodovias paranaenses, abrangendo 21 municípios ao longo das rodovias BR-369, BR-376, BR-373, PR-445, PR-170, PR-323 e PR-090. O contrato de concessão prevê investimentos de R$ 16 bilhões em três décadas para melhorias na infraestrutura viária, incluindo contornos, duplicações, faixas adicionais e operação das vias.