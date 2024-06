Um homem de 24 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após um ônibus cair em uma ribanceira, na PR-092, em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, na noite de terça-feira (04).



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 20h22, no km 48 da rodovia. Uma viatura do Samu passava próximo ao local do acidente quando a equipe foi acionada.



Três vítimas estavam fora do veículo e outras duas ficaram presas, sendo necessário fazer o desencarceramento. Uma delas, o jovem que morreu no local, estava embaixo do ônibus. Duas vítimas foram resgatadas em estado grave.

As informações preliminares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), são de que o ônibus levava passageiros para Cerro Azul, também na região de Curitiba. Estavam dentro do veículo o motorista e mais quatro passageiros. De acordo com relato de uma testemunha para a polícia, o veículo ficou sem freio, bateu em um barranco, atravessou a rodovia e caiu em uma ribanceira.

As causas do acidente são investigadas.

