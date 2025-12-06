Onda de calor em Curitiba: Aproveite, pois tem mudança a caminho com novo ciclone

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O fim de semana promete ser de calor intenso em Curitiba, mas a semana que se inicia trará mudanças significativas no tempo. Neste sábado (6) e domingo (7), os curitibanos enfrentarão uma forte onda de calor, com termômetros beirando os 30ºC. Porém, a formação de um novo ciclone extratropical no sul promete dar uma amenizada nestas altas temperaturas em breve.

A trégua do calorão só virá depois de segunda-feira (8), quando as primeiras chuvas começam a chegar na capital paranaense. De acordo com a previsão do tempo para Curitiba, as precipitações ganharão força na terça-feira (9), permanecendo pelo menos até quarta-feira (10), com temperaturas variando entre 18°C e 25°C e um acumulado de 15,4 mm.

Mas o que chama atenção é a possibilidade de formação de um intenso ciclone extratropical no Rio Grande do Sul entre terça e quarta-feira da próxima semana. O fenômeno pode trazer um cenário meteorológico de grande perigo, incluindo tempestades severas e ventos intensos que podem afetar também o tempo no Paraná.

Embora Curitiba não esteja na rota direta do possível novo ciclone, os efeitos secundários podem ser sentidos na forma de chuvas mais volumosas e rajadas de vento moderadas. A recomendação é que os moradores fiquem atentos aos boletins meteorológicos nos próximos dias, especialmente quem vive em áreas de risco.

Para quem tem planos ao ar livre neste fim de semana, o conselho é aproveitar o calor com os devidos cuidados: hidratação constante, uso de protetor solar e evitar exposição ao sol nos horários de pico, entre 10h e 16h. Já a partir de segunda-feira, não esqueça do guarda-chuva ao sair de casa.

As autoridades recomendam também atenção redobrada ao dirigir durante as chuvas previstas para a próxima semana, especialmente nas vias mais movimentadas da cidade, onde alagamentos podem ocorrer em pontos já conhecidos pelos curitibanos.

