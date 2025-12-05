Paraná Clube revitaliza e abre piscinas; entradas promocionais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná Clube anunciou uma novidade que promete agitar o verão curitibano. Pelas redes sociais, o tricolor apresentou o Verão Top 2026, um complexo totalmente renovado nas tradicionais piscinas da Sede Kennedy.

A estrutura, que marcou gerações de curitibanos, passou por uma ampla revitalização, ganhando ares modernos sem perder a essência que a tornou um ponto de encontro histórico na capital paranaense. As melhorias incluem modernização completa das instalações, aprimoramento da acessibilidade e um novo padrão de qualidade para as áreas de convivência.

“Prepare-se para reviver tradições, reencontrar amigos e viver novas histórias”, anunciou o clube na publicação que já movimenta os torcedores nas redes sociais.

Para quem está ansioso para aproveitar o novo espaço, o Paraná Clube preparou valores especiais: meia-entrada para seguidores do clube nas redes sociais por R$ 35, enquanto sócios do programa Guerreiro Valente têm acesso por R$ 30. A inteira está fixada em R$ 70.

Neste final de semana, o clube oferece uma promoção especial para as famílias: crianças até 12 anos não pagam entrada, desde que estejam acompanhadas por um adulto pagante.

Vale lembrar que o espaço possui regras específicas para garantir a segurança e o conforto de todos. Não é permitido entrar com uniformes de outros clubes, garrafas de vidro, coolers, alimentos e bebidas. Também está proibido o uso de drones, narguilés, caixas de som e câmeras profissionais, estas últimas de uso exclusivo do fotógrafo oficial do evento.

Para quem quer se refrescar, é permitido levar copos térmicos com água e garrafas de água lacradas.