Garibaldis e Sacis agitam o Centro de Curitiba neste domingo

Quem aí já está sentindo o gostinho de carnaval? A Escola Permanente de Carnaval e Cultura Popular do Garibaldis e Sacis vai colocar o bloco na rua neste domingo para celebrar o encerramento das primeiras oficinas realizadas desde sua inauguração em agosto. E o melhor: todo mundo está convidado a participar.
A festa acontece na tradicional “esquina da democracia”, no coração de Curitiba, onde as ruas Monsenhor Celso e XV de Novembro se encontram. A concentração começa às 15h e promete agitar o centro da cidade com muito samba, alegria e cultura popular.
“É uma forma de celebração com todos os alunos que passaram pelas oficinas realizadas com sucesso neste primeiro semestre,” explica a coordenadora da Escola, Anaterra Viana.
O primeiro ciclo de atividades da escola foi super bem-sucedido! Desde agosto, mais de 150 alunos participaram das oficinas gratuitas de Batucada, AGBÊ, Canto Carnavalesco, Sopro, Bonecos Gigantes e Confecção de Fantasias. Uma verdadeira imersão no universo da cultura popular brasileira, com foco especial no carnaval.
E para quem ficou com vontade de participar, boa notícia: em janeiro já começam novas oficinas! A Escola nasceu justamente com esse propósito: oferecer formação e promover a cultura popular, especialmente o carnaval, com ações dedicadas a diferentes áreas como maquiagem, figurino, composição de samba enredo, batucada e adereços.
Então, que tal aproveitar o domingo para curtir um esquenta carnavalesco? Vista sua roupa mais colorida, separe o glitter e venha sambar com o Garibaldis e Sacis!
Serviço
Saída carnavalesca Garibaldis e Sacis
Dia: domingo, 07 de dezembro
Horário: 15 horas
Concentração: “Esquina da Democracia”, na Rua Monsenhor Celso com a XV de Novembro