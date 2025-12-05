Garibaldis e Sacis agitam o Centro de Curitiba neste domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem aí já está sentindo o gostinho de carnaval? A Escola Permanente de Carnaval e Cultura Popular do Garibaldis e Sacis vai colocar o bloco na rua neste domingo para celebrar o encerramento das primeiras oficinas realizadas desde sua inauguração em agosto. E o melhor: todo mundo está convidado a participar.

A festa acontece na tradicional “esquina da democracia”, no coração de Curitiba, onde as ruas Monsenhor Celso e XV de Novembro se encontram. A concentração começa às 15h e promete agitar o centro da cidade com muito samba, alegria e cultura popular.

+ Leia mais Espetáculo gratuito de patinação no Centro de Curitiba exige agendamento

“É uma forma de celebração com todos os alunos que passaram pelas oficinas realizadas com sucesso neste primeiro semestre,” explica a coordenadora da Escola, Anaterra Viana.

O primeiro ciclo de atividades da escola foi super bem-sucedido! Desde agosto, mais de 150 alunos participaram das oficinas gratuitas de Batucada, AGBÊ, Canto Carnavalesco, Sopro, Bonecos Gigantes e Confecção de Fantasias. Uma verdadeira imersão no universo da cultura popular brasileira, com foco especial no carnaval.

E para quem ficou com vontade de participar, boa notícia: em janeiro já começam novas oficinas! A Escola nasceu justamente com esse propósito: oferecer formação e promover a cultura popular, especialmente o carnaval, com ações dedicadas a diferentes áreas como maquiagem, figurino, composição de samba enredo, batucada e adereços.

Então, que tal aproveitar o domingo para curtir um esquenta carnavalesco? Vista sua roupa mais colorida, separe o glitter e venha sambar com o Garibaldis e Sacis!

Serviço

Saída carnavalesca Garibaldis e Sacis

Dia: domingo, 07 de dezembro

Horário: 15 horas

Concentração: “Esquina da Democracia”, na Rua Monsenhor Celso com a XV de Novembro