Espetáculo gratuito de patinação no Centro de Curitiba exige agendamento

A partir da próxima quinta-feira (11/12), o espetáculo gratuito de patinação artística ‘Estrelas do Natal’ será realizado na Praça Oswaldo Cruz, no Centro de Curitiba. Devido à capacidade limitada do espaço, todas as sessões diárias, que ocorrem sempre às 20h, exigirão agendamento prévio.

O agendamento poderá ser feito a partir de segunda-feira (8/12), às 11h, através do Guia Curitiba. Será possível reservar mais de um ingresso por CPF, mas não haverá lugares marcados. Os assentos serão ocupados por ordem de chegada.

O espetáculo, com duração de 50 minutos, conta a história de Stella, uma menina que descobre a essência do espírito natalino através de um giz misterioso e uma Fada dos Desejos. A apresentação será realizada por atletas da escola de patinação Footwork.

As apresentações acontecerão de 11 a 14 de dezembro. O público também poderá participar voluntariamente da campanha Natal Solidário, doando brinquedos para crianças atendidas pela Fundação de Ação Social (FAS).

A entrada só será permitida mediante apresentação do ingresso. Em caso de desistência, pede-se que a reserva seja cancelada no site da atração para liberar vagas para outros interessados. Crianças de até 2 anos não precisam de ingresso, mas recomenda-se que assistam ao espetáculo no colo de um responsável.

Além do espetáculo, os visitantes poderão apreciar uma árvore de Natal de 12 metros toda iluminada na entrada do ginásio da Praça Oswaldo Cruz.