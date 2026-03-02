Obras da Sanepar deixam mais de 30 bairros de Curitiba e RMC sem água nesta terça

A Sanepar realiza, nesta terça-feira (03/03), duas obras que envolvem interligações e instalação de novas adutoras para aprimorar o abastecimento de água em Curitiba e região metropolitana. Devido aos trabalhos, algumas regiões podem ficar temporariamente sem abastecimento de água.
Uma importante intervenção ocorre na Rua Augusto Stresser (próximo à Rua Jaime Balão), com a interligação do Reforço Bom Jesus. Nesta etapa serão substituídas as antigas tubulações por novas adutoras de maior diâmetro. Na prática isso significa que a rede terá uma capacidade maior de transportar água.
Essa intervenção pertence ao projeto geral que prevê a separação entre o Alto e o Baixo Cajuru com a implantação de uma nova elevatória para separar hidraulicamente os sistemas e otimizar a pressão e distribuição hídrica.
Para a realização da obra, podem ficam sem água os bairros:
- Cabral
- Juvevê
- Hugo Lange
- Alto da Glória
- Centro
- Jardim Social
- Bacacheri
- Alto da XV
- Tarumã
- Capão da Imbuia
- Jardim Botânico
- Cristo Rei
- Prado Velho
Obras da Sanepar também deixam bairros da Região Metropolitana de Curitiba sem água nesta terça
Também nesta terça, no Centro de Reservação Tatuquara, será realizada a última interligação do novo reservatório com as redes já existentes. Esta etapa é necessária para que o projeto avance para a fase de interligação das redes nos bairros, com previsão de entrega total para meados de 2026.
Os bairros de Curitiba que podem sentir os impactos da parada são:
- Campo de Santana
- Caximba
- Tatuquara
Bairros sem água em Araucária nesta terça-feira (03/03)
Já em Araucária, serão os bairros
- Cachoeira
- Campina da Barra
- Campina da Barra-Costeira
- Costeira
- Iguaçu
- Tindiquera
Bairros sem água em Fazenda Rio Grande nesta terça-feira (03/03)
Em Fazenda Rio Grande a obra atinge os seguintes locais:
- Campo do Rio
- Estados
- Eucaliptos
- Gralha Azul
- Iguaçu
- Nações
- Parque Industrial
- Santa Helena
- Santa Maria
- Santa Terezinha
O abastecimento de água em todas as regiões afetadas deve ser normalizado gradualmente até a manhã de quarta-feira (04/03).