Obras da Sanepar deixam mais de 30 bairros de Curitiba e RMC sem água nesta terça

Tribuna do Paraná
Por Sanepar Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 02/03/26 15h33
obras da sanepar deixam 16 bairros de curitiba sem água nesta terça-feira (03/03)
No Centro de Reservação Tatuquara será realizada a última interligação do novo reservatório com as redes já existentes. Foto: Sanepar

A Sanepar realiza, nesta terça-feira (03/03), duas obras que envolvem interligações e instalação de novas adutoras para aprimorar o abastecimento de água em Curitiba e região metropolitana. Devido aos trabalhos, algumas regiões podem ficar temporariamente sem abastecimento de água.

Uma importante intervenção ocorre na Rua Augusto Stresser (próximo à Rua Jaime Balão), com a interligação do Reforço Bom Jesus. Nesta etapa serão substituídas as antigas tubulações por novas adutoras de maior diâmetro. Na prática isso significa que a rede terá uma capacidade maior de transportar água.

Essa intervenção pertence ao projeto geral que prevê a separação entre o Alto e o Baixo Cajuru com a implantação de uma nova elevatória para separar hidraulicamente os sistemas e otimizar a pressão e distribuição hídrica.

Para a realização da obra, podem ficam sem água os bairros:

  • Cabral
  • Juvevê
  • Hugo Lange
  • Alto da Glória
  • Centro
  • Jardim Social
  • Bacacheri
  • Alto da XV
  • Tarumã
  • Capão da Imbuia
  • Jardim Botânico
  • Cristo Rei
  • Prado Velho
Obras da Sanepar também deixam bairros da Região Metropolitana de Curitiba sem água nesta terça

Também nesta terça, no Centro de Reservação Tatuquara, será realizada a última interligação do novo reservatório com as redes já existentes. Esta etapa é necessária para que o projeto avance para a fase de interligação das redes nos bairros, com previsão de entrega total para meados de 2026.

Os bairros de Curitiba que podem sentir os impactos da parada são:

  • Campo de Santana
  • Caximba
  • Tatuquara

Bairros sem água em Araucária nesta terça-feira (03/03)

Já em Araucária, serão os bairros

  • Cachoeira
  • Campina da Barra
  • Campina da Barra-Costeira
  • Costeira
  • Iguaçu
  • Tindiquera

Bairros sem água em Fazenda Rio Grande nesta terça-feira (03/03)

Em Fazenda Rio Grande a obra atinge os seguintes locais:

  • Campo do Rio
  • Estados
  • Eucaliptos
  • Gralha Azul
  • Iguaçu
  • Nações
  • Parque Industrial
  • Santa Helena
  • Santa Maria
  • Santa Terezinha

O abastecimento de água em todas as regiões afetadas deve ser normalizado gradualmente até a manhã de quarta-feira (04/03). 

