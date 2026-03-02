Obras da Sanepar deixam mais de 30 bairros de Curitiba e RMC sem água nesta terça

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Sanepar realiza, nesta terça-feira (03/03), duas obras que envolvem interligações e instalação de novas adutoras para aprimorar o abastecimento de água em Curitiba e região metropolitana. Devido aos trabalhos, algumas regiões podem ficar temporariamente sem abastecimento de água.

Uma importante intervenção ocorre na Rua Augusto Stresser (próximo à Rua Jaime Balão), com a interligação do Reforço Bom Jesus. Nesta etapa serão substituídas as antigas tubulações por novas adutoras de maior diâmetro. Na prática isso significa que a rede terá uma capacidade maior de transportar água.

Essa intervenção pertence ao projeto geral que prevê a separação entre o Alto e o Baixo Cajuru com a implantação de uma nova elevatória para separar hidraulicamente os sistemas e otimizar a pressão e distribuição hídrica.

Para a realização da obra, podem ficam sem água os bairros:

Cabral

Juvevê

Hugo Lange

Alto da Glória

Centro

Jardim Social

Bacacheri

Alto da XV

Tarumã

Capão da Imbuia

Jardim Botânico

Cristo Rei

Prado Velho

Também nesta terça, no Centro de Reservação Tatuquara, será realizada a última interligação do novo reservatório com as redes já existentes. Esta etapa é necessária para que o projeto avance para a fase de interligação das redes nos bairros, com previsão de entrega total para meados de 2026.

Os bairros de Curitiba que podem sentir os impactos da parada são:

Campo de Santana

Caximba

Tatuquara

Bairros sem água em Araucária nesta terça-feira (03/03)

Já em Araucária, serão os bairros

Cachoeira

Campina da Barra

Campina da Barra-Costeira

Costeira

Iguaçu

Tindiquera

Bairros sem água em Fazenda Rio Grande nesta terça-feira (03/03)

Em Fazenda Rio Grande a obra atinge os seguintes locais:

Campo do Rio

Estados

Eucaliptos

Gralha Azul

Iguaçu

Nações

Parque Industrial

Santa Helena

Santa Maria

Santa Terezinha

O abastecimento de água em todas as regiões afetadas deve ser normalizado gradualmente até a manhã de quarta-feira (04/03).