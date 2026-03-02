Até quando? Câmera flagra novo acidente em cruzamento polêmico de Curitiba

Um novo acidente foi registrado por câmeras de segurança na noite de sábado (28/2) no cruzamento da Avenida Manoel Ribas com a Via Veneto e a Rua Capitão Antônio Pedri, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. A colisão envolveu dois carros, sendo um deles um táxi, e ocorreu em um cruzamento/rotatória bastante caótico e alvo de muitas reclamações de moradores.

Nas imagens, o taxista segue pela Avenida Manoel Ribas, no sentido dos restaurantes do bairro, quando é atingido por um Fiat Stilo vermelho que trafegava pela Via Veneto. Após a batida, o motorista do Stilo deixa o local sem prestar socorro e segue o retorno, em direção ao bairro Mercês.

Com o impacto, o táxi sobe na calçada e atinge uma câmera de segurança instalada atrás de uma placa de “PARE”. Apesar da violência da colisão, não há informações sobre feridos até o momento. Confira, abaixo, o momento da colisão:

Segundo a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran), o acidente foi provocado pelo desrespeito à sinalização horizontal e vertical existente no cruzamento. Em nota, o órgão reforçou que o local não é uma rotatória, apesar da configuração que pode causar confusão entre motoristas.

“A Setran reforça que esse local não é uma rotatória, trata-se de um cruzamento que está sinalizado de acordo com as normas de trânsito. A segurança no trânsito também depende da prudência e da conscientização dos motoristas que utilizam as vias públicas”, informou o órgão.

Sequência de acidentes

Este é o terceiro caso recente registrado no mesmo trecho. Desde o primeiro acidente noticiado pela Tribuna, em dezembro de 2025, ao menos duas outras ocorrências foram registradas no cruzamento.

Em janeiro, um motorista que trafegava pela Manoel Ribas colidiu contra um caminhão que acessava o cruzamento pela Via Veneto, onde há sinalização de parada obrigatória. Com a força da batida, o carro capotou.

No trecho, a sinalização determina que veículos que circulam pela Manoel Ribas devem seguir em frente, sem necessidade de parada. Já quem vem pela Via Veneto encontra placa de “PARE” antes de acessar o cruzamento. Apesar das reclamações e do histórico de acidentes, o cruzamento mantém a mesma configuração há mais de dez anos.

