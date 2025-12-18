Curitiba tem única rotatória “rebelde” do Brasil? Cruzamento polêmico gera dúvidas

Motoristas que circulam pela Avenida Manoel Ribas, em Curitiba, frequentemente se confundem ao passar pelo cruzamento com a Via Veneto e a Rua Capitão Antônio Pedri. À primeira vista, o desenho viário lembra uma rotatória. Na prática, porém, trata-se de um cruzamento convencional, com regras específicas de parada e preferência.

Segundo a Superintendência de Trânsito (Setran), a geometria do local prevê a circulação exatamente da forma como funciona hoje. Ainda assim, a configuração tem gerado dúvidas e reclamações de moradores e condutores que utilizam o trecho diariamente.

Para o presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do bairro São Braz, Paulo Shidoshi, o formato atual representa um risco. “Segundo o Contran, não se para na rotatória depois que entra nela. Porém, aquela é a única em que devemos parar nos dois sentidos. Segundo comentários dos motoqueiros, o local não possui sinalização horizontal nem tartarugas nas extremidades”, afirma.

Pelo artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a preferência em rotatórias é de quem já está circulando, salvo quando há sinalização indicando o contrário. Em cruzamentos, no entanto, a regra muda conforme placas e marcações no asfalto.

De acordo com o Conseg, o caráter do trecho é ambíguo. No local, a reportagem da Tribuna do Paraná flagrou motoristas que seguiam como se estivessem em uma rotatória, ignorando as marcações de “pare” existentes no chão. O trecho também conta com circulação transporte coletivo e de ônibus Turismo.

Consenso sobre rotatória polêmica em Curitiba?

A situação ganhou destaque no fim de novembro, após um acidente envolvendo um motociclista e um motorista. O episódio foi registrado em vídeo e gerou discussão entre moradores da região, que apontam a falta de clareza na sinalização como fator determinante para o conflito. Veja, abaixo, no vídeo:

Na última reunião do ano entre os Consegs, os representantes decidiram levar a demanda adiante, com o objetivo de retomar discussões em 2026. A proposta é buscar melhorias que reduzam a ambiguidade e tornem as regras de circulação mais evidentes para quem passa pelo local.

Em resposta, a Setran informou que a circulação no cruzamento está consolidada há mais de dez anos e que o local conta com sinalização vertical e horizontal. Segundo o órgão, há placas e pinturas de “PARE” que determinam a preferência de tráfego, que é da Avenida Manoel Ribas.