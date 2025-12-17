Universidade do Paraná terá curso de Medicina a partir de 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir de 2026, a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) terá curso de Medicina, no câmpus de Cornélio Procópio. Serão ofertadas 40 vagas anuais, com o objetivo de descentralizar a formação de médicos. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (17/12) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O investimento para o primeiro ciclo de formação, de 2026 a 2031, será superior a R$ 85 milhões. A partir de 2031, com o funcionamento pleno da graduação, a projeção é de investimento anual de R$ 9,6 milhões para manutenção do curso.

A escolha da UENP para sediar o novo curso se deu pela estrutura de saúde da região, que conta com o Hospital Regional Pioneiro Amin Hannouche em Cornélio Procópio. O curso terá carga horária total de 7.472 horas, divididas em duas etapas: quatro anos de disciplinas fundamentais e especialidades médicas, seguidos de dois anos de internato com disciplinas práticas.

As aulas práticas do internato serão realizadas em unidades de saúde de Cornélio Procópio, Bandeirantes, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. Com essa nova graduação, o Sistema Estadual de Ensino Superior do Paraná passa a contar com sete cursos de Medicina, totalizando 342 vagas anuais.