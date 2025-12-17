Maratona Internacional do Paraná: 18 mil atletas vão passar pela Ponte de Guaratuba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A primeira edição da Maratona Internacional do Paraná (MIP) encerrou as inscrições com 18 mil atletas confirmados. O evento, que acontecerá nos dias 02 e 03 de maio de 2026, já se destaca como uma das maiores corridas realizadas no estado. A organização espera receber cerca de 20 mil participantes ao longo dos dois dias de programação.

Todos os percursos da maratona – 5 km e 21 km no sábado (2 de maio) e 10 km e 42 km no domingo (3) – passarão pela Ponte de Guaratuba, principal símbolo da prova e que ainda está em construção.

A MIP conta com apoio institucional do Governo do Estado e das prefeituras de Guaratuba e Matinhos. A premiação total ultrapassa R$ 300 mil, com R$ 50 mil destinados aos campeões da maratona nas categorias masculina e feminina. Há ainda um bônus de R$ 10 mil para o primeiro brasileiro e a primeira brasileira a cruzarem a linha de chegada.

O evento atrairá atletas profissionais e amadores de diferentes regiões do Brasil e do exterior. Além da competição esportiva, a Maratona Internacional do Paraná se propõe a ser uma celebração de superação e integração.