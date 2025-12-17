Copel reforça atendimento e oferece atividades no Verão Maior Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Copel (Companhia Paranaense de Energia) anunciou medidas para apoiar o Verão Maior Paraná 2025/2026, evento que reúne atrações gratuitas de esporte, cultura e lazer no litoral do estado. A companhia ampliará sua presença nas principais atrações da temporada, que deve receber cerca de 2 milhões de pessoas.

Entre as ações previstas, a Copel instalará estandes nas praias de Caiobá, Shangri-lá e Guaratuba, onde realizará atividades educativas sobre consumo de energia. Crianças receberão brindes como baldes de praia e livros de pintura com mensagens sobre segurança. Os estandes também terão totens para carregamento de celulares.

Para garantir o fornecimento de energia durante o período de maior movimento no litoral, a companhia intensificou antecipadamente as ações de manutenção e inspeção da rede elétrica. O sistema foi reforçado para atender o aumento de até 300% na população local durante a temporada.

A Copel também ampliou sua capacidade de atendimento, com reforço nas equipes das agências presenciais e no atendimento telefônico. Clientes com imóveis de veraneio estão recebendo lembretes via WhatsApp para solicitar a religação com antecedência.

O Verão Maior Paraná 2025/2026 terá início em 28 de dezembro, com a tradicional Corrida da Virada no dia 31. A programação se estenderá até março, incluindo shows gratuitos, competições esportivas e atividades de lazer em diversos municípios do litoral paranaense.