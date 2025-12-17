Carga de açúcar vaza de trem, contamina rio e mata peixes no Litoral do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um vazamento de açúcar nas proximidades da linha férrea do bairro Ponte Alta, em Morretes, no Litoral do Paraná, provocou a morte de centenas de peixes em um rio que atende a comunidade local. A data exata do escoamento da carga ainda não foi determinada e o impacto ambiental ainda está sendo avaliado. Um relatório técnico indica que houve tentativa de ocultação do material.

De acordo com informações divulgadas no programa Meio-Dia Paraná, da RPC TV, nesta terça-feira (16/12), o açúcar era transportado por trens da concessionária Rumo. A empresa não teria comunicado o ocorrido aos órgãos ambientais. A denúncia partiu de moradores da região, que relataram a morte de peixes e alterações no curso d’água.

O relatório do Instituto Água e Terra (IAT) aponta que cerca de 12 toneladas de açúcar podem ter vazado no local. Durante a vistoria, técnicos identificaram indícios de tentativa de esconder o resíduo. Parte do material foi soterrada com brita e coberta com cal virgem, prática que pode dificultar a identificação do impacto ambiental.

Ainda segundo o documento, uma faixa de solo localizada a aproximadamente 750 metros da ferrovia apresentava grande quantidade de açúcar bruto espalhado. Pelo estado do material encontrado, as equipes trabalham com a hipótese de que o vazamento tenha ocorrido há mais de dez dias.

O que diz a Rumo

Em nota enviada à Tribuna do Paraná, a Rumo informou que realizou uma reunião técnica com a Prefeitura de Morretes para avaliar a situação. A empresa afirmou que equipes operacionais atuam na contenção e remoção do produto, além da limpeza da área atingida.

A concessionária também declarou que técnicos ambientais estão conduzindo análises e monitoramentos, além de executar procedimentos corretivos previstos no Plano de Ação de Emergência (PAE) aplicável ao produto transportado. Segundo a empresa, todas as medidas necessárias estão sendo adotadas para mitigar eventuais impactos ambientais.

Por fim, a Rumo informou que as causas do vazamento serão apuradas e que a empresa permanece à disposição dos órgãos ambientais para prestar mais informações. A Tribuna tentou contato com a Prefeitura de Morretes sobre o caso, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.